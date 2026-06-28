Расселл до 40 очков сократил отставание от Антонелли и обогнал Хэмилтона в чемпионате

Расселл выиграл гонку и вышел на 2-е место в чемпионате.

Гонщик «Мерседеса » Джордж Расселл одержал победу на Гран-при Австрии и улучшил свое положение в борьбе за титул.

Британец опередил своего соотечественника Льюиса Хэмилтона из «Феррари » и вышел на вторую строчку в личном зачете.

Отставание от напарника Расселла и лидера сезона Андреа Кими Антонелли сократилось до 40 очков. На счету итальянца 171 очко, Джордж набрал 131, Льюис – 125.

Антонелли стал третьим по итогам гонки, Хэмилтон – пятым.

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Австрии-2026

Гран-при Австрии-2026. Расселл выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Антонелли – 3-й