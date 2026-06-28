Расселл до 40 очков сократил отставание от Антонелли и обогнал Хэмилтона в чемпионате
Расселл выиграл гонку и вышел на 2-е место в чемпионате.
Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл одержал победу на Гран-при Австрии и улучшил свое положение в борьбе за титул.
Британец опередил своего соотечественника Льюиса Хэмилтона из «Феррари» и вышел на вторую строчку в личном зачете.
Отставание от напарника Расселла и лидера сезона Андреа Кими Антонелли сократилось до 40 очков. На счету итальянца 171 очко, Джордж набрал 131, Льюис – 125.
Антонелли стал третьим по итогам гонки, Хэмилтон – пятым.
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Австрии-2026
Гран-при Австрии-2026. Расселл выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Антонелли – 3-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Комментарии