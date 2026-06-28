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  4. Расселл до 40 очков сократил отставание от Антонелли и обогнал Хэмилтона в чемпионате

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Расселл до 40 очков сократил отставание от Антонелли и обогнал Хэмилтона в чемпионате
Расселл выиграл гонку и вышел на 2-е место в чемпионате.

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл одержал победу на Гран-при Австрии и улучшил свое положение в борьбе за титул.

Британец опередил своего соотечественника Льюиса Хэмилтона из «Феррари» и вышел на вторую строчку в личном зачете.

Отставание от напарника Расселла и лидера сезона Андреа Кими Антонелли сократилось до 40 очков. На счету итальянца 171 очко, Джордж набрал 131, Льюис – 125.

Антонелли стал третьим по итогам гонки, Хэмилтон – пятым.

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Гран-при Австрии-2026. Расселл выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Антонелли – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoЛьюис Хэмилтон
Гран-при Австрии
logoМерседес
logoФормула-1
logoФеррари
logoАндреа Кими Антонелли
logoДжордж Расселл

Комментарии

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В общем все лучшие гонки - ещё впереди.
ощущение что тотошка создает видимость борьбы, чтоб все слишком сильно не бухтели. Нужно верить своим глазам, у меркедеса есть запас чтоб рассел на одном секторе внезапно фиолетил на полсекунды, а антонелли вез две секунды за круг в монако. У них такой странный темп, антонелли то не может догонять тапка всю гонку, то у него вдруг появляется запас сокращать по секунде за круг, как будто тотошка там по процентам накидывает мощности.
А ведь если бы не Канада и Монако. То разрыв был бы намного меньше. Упущенные возможности.
ОтветMittermeyer
А ведь если бы не Канада и Монако. То разрыв был бы намного меньше. Упущенные возможности.
если бы не Барселона, то был бы больше. в чем прикол учитывать только гонки которые помогли Антонелли?))
Мерседес свою внутреннюю игру ведет, давали бы Антонелли андеркаты, он бы победил в гонке, ведь по сути ему в конце кругов 5 не хватило, чтобы нагнать и перегнать Расселла даже в борьбе. Темп большую часть гонки к него был выше. С другой стороны, сам по неопытности отдал поул.
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