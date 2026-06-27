Расселл завоевал поул, улучшив время после аварии Ферстаппена. Джордж сбросил скорость под желтым флагом
Расселл улучшил время и взял поул, несмотря на аварию Ферстаппена.
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл стал сильнейшим по итогам квалификации к Гран-при Австрии, вырвав поул в заключительной попытке.
Расселл завершал круг после того, как болид разбил гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Джордж сбросил скорость, подняв ногу с педали газа под одиночным желтым флагом, но смог улучшить время на круге.
В случае двойных желтых флагов круг британца удалили бы. Дирекция гонки не стала вывешивать красные флаги и останавливать сессию, как часто происходит в случае серьезных аварий в квалификации.
Ферстаппен разбил болид в квалификации к Гран-при Австрии
Гран-при Австрии-2026. Расселл выиграл квалификацию, Леклер – 2-й, Хэмилтон – 3-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
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