Расселл завоевал поул, улучшив время после аварии Ферстаппена. Джордж сбросил скорость под желтым флагом

Расселл улучшил время и взял поул, несмотря на аварию Ферстаппена.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл стал сильнейшим по итогам квалификации к Гран-при Австрии, вырвав поул в заключительной попытке.

Расселл завершал круг после того, как болид разбил гонщик «Ред Булл » Макс Ферстаппен . Джордж сбросил скорость, подняв ногу с педали газа под одиночным желтым флагом, но смог улучшить время на круге.

В случае двойных желтых флагов круг британца удалили бы. Дирекция гонки не стала вывешивать красные флаги и останавливать сессию, как часто происходит в случае серьезных аварий в квалификации.

Ферстаппен разбил болид в квалификации к Гран-при Австрии

Гран-при Австрии-2026. Расселл выиграл квалификацию, Леклер – 2-й, Хэмилтон – 3-й