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Расселл завоевал поул, улучшив время после аварии Ферстаппена. Джордж сбросил скорость под желтым флагом
Расселл улучшил время и взял поул, несмотря на аварию Ферстаппена.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл стал сильнейшим по итогам квалификации к Гран-при Австрии, вырвав поул в заключительной попытке.

Расселл завершал круг после того, как болид разбил гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Джордж сбросил скорость, подняв ногу с педали газа под одиночным желтым флагом, но смог улучшить время на круге.

В случае двойных желтых флагов круг британца удалили бы. Дирекция гонки не стала вывешивать красные флаги и останавливать сессию, как часто происходит в случае серьезных аварий в квалификации.

Ферстаппен разбил болид в квалификации к Гран-при Австрии

Гран-при Австрии-2026. Расселл выиграл квалификацию, Леклер – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoФИА
logoМерседес
Гран-при Австрии
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoДжордж Расселл
logoФормула-1
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Комментарии

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И как можно не поверить этому добродушному честному парню?
Никогда такого не было и вот опять )))
"А Антонелли - лох", добавил Джордж
Жора прав. У Станиславского в телеге разбор. У него отразились не двойные а одинарные флаги (видимо глюк) и судя по телеметрии ногу он сбросил. Ничего не поделать, поул честный. Странный, но честный.
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