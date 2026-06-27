Ферстаппен разбил болид в квалификации к Гран-при Австрии

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен попал в аварию на последнем круге квалификации к Гран-при Австрии .

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» боролся за поул-позицию, но потерял контроль над болидом, развернулся и вылетел в барьеры.

Гран-при Австрии-2026. Расселл выиграл квалификацию, Леклер – 2-й, Хэмилтон – 3-й