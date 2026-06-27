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Ферстаппен разбил болид в квалификации к Гран-при Австрии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен попал в аварию на последнем круге квалификации к Гран-при Австрии.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» боролся за поул-позицию, но потерял контроль над болидом, развернулся и вылетел в барьеры.

Гран-при Австрии-2026. Расселл выиграл квалификацию, Леклер – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Гран-при Австрии
logoФормула-1
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен

Комментарии

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Как вообще судьи работают ? Почему это не красный флаг ?! Как ?! То есть в Макса мог влететь кто угодно кто был на быстром кругу . Какой желтый флаг ? Я вообще не понимаю !
ОтветКостя Костылев
Как вообще судьи работают ? Почему это не красный флаг ?! Как ?! То есть в Макса мог влететь кто угодно кто был на быстром кругу . Какой желтый флаг ? Я вообще не понимаю !
Красный дают за обломки или перегороженную трассу. Тут же до стены еще огромная гравийная ловушка. Это желтые
ОтветКостя Костылев
Как вообще судьи работают ? Почему это не красный флаг ?! Как ?! То есть в Макса мог влететь кто угодно кто был на быстром кругу . Какой желтый флаг ? Я вообще не понимаю !
Не придумывайте. Никаких красных и рядом не было.
Вселился дух Леклера
Ту-ту-ту , Макс Краштаппен 😜
Но, если объективно, хорошо ехал
Ответbodros
Ту-ту-ту , Макс Краштаппен 😜 Но, если объективно, хорошо ехал
да не, у него желтый первый сектор был, до красных может и дотянулся бы, но до рассела без педали газа, который привозит всем четверть секунды точно нет
Ответmrnobody1st
да не, у него желтый первый сектор был, до красных может и дотянулся бы, но до рассела без педали газа, который привозит всем четверть секунды точно нет
После двух секторов вровень шел. Проблема РБ как раз в третьем секторе на этой трассе. То ли рискнул, то ли задел передним правым слишком сильно поребрик, и машина потеряла сцепление. Обидно.
Решил прикончить эту кобылу. Все равно не ехала)
Вот и ошибочки пошли у безошибочного биоробота Макса .
Только Леклеру всю неделю за Барселону все кости перемыли , а тут ничего не будет .
ОтветBrigande
Вот и ошибочки пошли у безошибочного биоробота Макса . Только Леклеру всю неделю за Барселону все кости перемыли , а тут ничего не будет .
только тапок вылетает раз в пару лет на сложных квалах, а эклер на подготовке к спринту и под желтыми флагами
ОтветBrigande
Вот и ошибочки пошли у безошибочного биоробота Макса . Только Леклеру всю неделю за Барселону все кости перемыли , а тут ничего не будет .
Согласен, они все так гнобят одних и беспардонно возвеличивают других
Крашстепен 🤣🤣🤣🤡🤡🤡
Бонсуар я Шарль здрасьте
Жаль, очень хороший круг был! Максу не сдаваться, гонка будет завтра!
Переборщил на этом ведре....
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