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  4. ФИА сняла ограничение на число президентских сроков. Бен Сулайем намерен убрать возрастной лимит и сохранить пост пожизненно (BBC)

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ФИА сняла ограничение на число президентских сроков. Бен Сулайем намерен убрать возрастной лимит и сохранить пост пожизненно (BBC)
ФИА сняла лимит на число президентских сроков для бен Сулайема.

ФИА одобрила предложение снять ограничение на количество сроков во главе организации, утверждает BBC.

Инициатива, выдвинутая действующим президентом Мохаммедом бен Сулайемом, получила 90,71 процента голосов на заседании Генеральной ассамблеи ФИА в Макао, сообщают источники издания.

Позже информацию подтвердили в Федерации со следующей формулировкой:

«Требования к кандидатам на пост президента ФИА были усилены и приведены в соответствие с требованиями для остальных кандидатов из президентского списка».

Ранее один человек мог занимать пост президента в течение трех четырехлетних сроков.

Бывший раллийный гонщик из ОАЭ выиграл выборы в 2021 году. В декабре 2025-го Мохаммед был переизбран на голосовании, где остался единственным кандидатом из-за особенностей регламента.

64-летний бен Сулайем также нацелен на то, чтобы снять возрастное ограничение – должность нельзя занимать после 70 лет. Источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что президент намерен сохранить пост пожизненно.

Бен Сулайем планирует снять ограничение на количество сроков во главе ФИА

Президент ФИА: «Решение о переходе «Ф-1» на V8 уже принято»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: BBC
logoФИА
logoМохаммед бен Сулайем
logoФормула-1

Комментарии

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Ох уж эти узурпаторы власти
ОтветАлексей Иванов
Ох уж эти узурпаторы власти
Да там у президента ФИА не особо много власти.
ОтветИлья Владимирович
Еще один обнулился
Вы невнимательно читаете, Сулайем не обнулялся даже
Кто, если не Сулайем
В чём прикол на 99% западной Ф1 его терпеть? Он бабок подкидывает, спонсорства?
ОтветAtlichna
В чём прикол на 99% западной Ф1 его терпеть? Он бабок подкидывает, спонсорства?
Ф1 зависит от ФИА, а не наоборот.
ОтветAtlichna
В чём прикол на 99% западной Ф1 его терпеть? Он бабок подкидывает, спонсорства?
Тут много раз обсуждалось. Статус чемпионата мира, плюс есть вероятность того, что трассы, пустившие к себе отщепенцев, лишатся остальных гонок под эгидой фиа. В общем, разорвать сотрудничество обеим сторонам невыгодно
Или вы хотите, чтобы было как в ФИФА?
"Гусары, молчать!" ©
«Кажется, у нас может настать диктатура».
Где-то я уже это видел.
Что-то все демократии начинают падать и возвращаемся мы обратно…
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