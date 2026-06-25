  1. Спортс
  2. Авто
  3. Новости

  4. Расселл и «Мерседес» активировали опцию продления контракта, Ферстаппен не перейдет в команду в 2027-м (Corriere della Sera)

0
Расселл и «Мерседес» активировали опцию продления контракта, Ферстаппен не перейдет в команду в 2027-м (Corriere della Sera)
Ферстаппен не заменит Расселла в «Мерседесе» в 2027-м.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл продолжит выступать за немецкую команду в следующем сезоне, сообщает Corriere della Sera.

По информации итальянского издания, стороны активировали опцию продления контракта. Официальное подтверждение ожидается в ближайшее время – вероятно, уже в эти выходные на Гран-при Австрии.

Расселл останется напарником Андреа Кими Антонелли, нынешнего лидера «Формулы-1».

С «Мерседесом» связывали Макса Ферстаппена. У четырехкратного чемпиона мира остается возможность покинуть «Ред Булл», однако нидерландец не перейдет в «Мерседес» в 2027 году.

Журналист ван Харен: «Ферстаппен даже неформально не обозначил, что останется в «Ред Булл» в 2027-м»

Питер Уиндзор о Ферстаппене и «Мерседесе»: «У Вольффа и так много головной боли с Расселлом и Антонелли»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: FormulaPassion.it
Гран-при Австрии
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoМерседес
logoФормула-1
logoАндреа Кими Антонелли
logoДжордж Расселл
возможные переходы

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Ахаха!!! Роскошный Джордж, ты же говорил в прошлом году, что у тебя контракт на 2 года!!! Боттас 2.0.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Гран-при Австрии-2026. Расписание трансляций
54 минуты назад
Гюнтер Штайнер: «Слишком рано назначать Хэмилтона первым номером «Феррари», а Леклера – помощником»
сегодня, 14:22
Майк Крак: «Алонсо не стоит завершать карьеру, он слишком быстрый»
сегодня, 13:42
Гельмут Марко за V8 в «Ф-1»: «Вернулись бы гонки в изначальном значении этого слова»
сегодня, 13:08
Неймар написал «Помни, кто ты» после матча с Шотландией, Хэмилтон ответил: «Всегда». Льюис использовал фразу после победы в Барселоне
сегодня, 12:16
Гонщик NASCAR Грэгсон собирался «врезать» Магнуссену, но его предупредили о «последствиях». Пилоты повздорили, Кевин сказал Ноа «проваливать ## ###»
сегодня, 11:55
ФИА объявила предупреждение об опасной жаре на Гран-при Австрии
сегодня, 11:18
Лиам Лоусон: «Не приму оценку своих выступлений за «Ред Булл». В «Ф-1» все работают вместе – но это был не тот случай»
вчера, 21:59
Себастьян Феттель о смертельной аварии Юбера в 2019-м: «Позвонил жене и сказал, что не хочу выступать в гонке»
вчера, 21:24
Глава моторного подразделения «Феррари»: «В Австрии будет относительно небольшое обновление двигателя»
вчера, 20:33
Ко всем новостям
Последние новости
9 часов непрерывного дрифта, звездные гости и тысячи счастливых зрителей – в Москве прошел RDS FEST
22 июня, 12:46
Где смотреть Гран-при Австрии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 июня, 09:25
Илья Попов впервые в карьере стал победителем этапа Гран-При РДС
15 июня, 13:33
Нижний Новгород встречает сильнейших пилотов Гран-При Российской Дрифт Серии
8 июня, 13:57
Самарский пилот Сергей Ермаков – победитель третьего этапа Открытого чемпионата РДС в Казани
8 июня, 11:56
Где смотреть Гран-при Барселоны-Каталонии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
8 июня, 09:20
«Медиа Гонки 2026»: блогеры сразятся на ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026
4 июня, 17:35Фото
RDS Fest 2026 состоится на «Москоу Рейсвей» 20 июня
4 июня, 16:40
Первые сквозь ливень: экипаж Вартаняна и Смаля на суперкаре «Ауди» выигрывает открытие сезона REC
1 июня, 15:06
Борьба за чемпионство продолжается: в Казани пройдет третий этап Открытого чемпионата РДС
1 июня, 12:45