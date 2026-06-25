Расселл и «Мерседес» активировали опцию продления контракта, Ферстаппен не перейдет в команду в 2027-м (Corriere della Sera)

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл продолжит выступать за немецкую команду в следующем сезоне, сообщает Corriere della Sera.
По информации итальянского издания, стороны активировали опцию продления контракта. Официальное подтверждение ожидается в ближайшее время – вероятно, уже в эти выходные на Гран-при Австрии.
Расселл останется напарником Андреа Кими Антонелли, нынешнего лидера «Формулы-1».
С «Мерседесом» связывали Макса Ферстаппена. У четырехкратного чемпиона мира остается возможность покинуть «Ред Булл», однако нидерландец не перейдет в «Мерседес» в 2027 году.
Журналист ван Харен: «Ферстаппен даже неформально не обозначил, что останется в «Ред Булл» в 2027-м»
Питер Уиндзор о Ферстаппене и «Мерседесе»: «У Вольффа и так много головной боли с Расселлом и Антонелли»
Комментарии