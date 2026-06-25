Расселл и «Мерседес» активировали опцию продления контракта, Ферстаппен не перейдет в команду в 2027-м (Corriere della Sera)

Ферстаппен не заменит Расселла в «Мерседесе» в 2027-м.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл продолжит выступать за немецкую команду в следующем сезоне, сообщает Corriere della Sera.

По информации итальянского издания, стороны активировали опцию продления контракта. Официальное подтверждение ожидается в ближайшее время – вероятно, уже в эти выходные на Гран-при Австрии .

Расселл останется напарником Андреа Кими Антонелли , нынешнего лидера «Формулы-1».

С «Мерседесом» связывали Макса Ферстаппена . У четырехкратного чемпиона мира остается возможность покинуть «Ред Булл», однако нидерландец не перейдет в «Мерседес» в 2027 году.

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