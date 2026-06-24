Гран-при Спортса’’ состоится 27 июня на «Москоу Рейсвей»

Гран-при Спортса’’ пройдет на трассе «Москоу Рейсвей» 27 июня.

27 июня на автодроме «Москоу Рейсвей » пройдет второй этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортса’’.

На старт четырехчасового марафона заявлен сорок один экипаж на болидах пяти классов: CN Pro (спортпрототипы), GT Pro (категория GT3), GT (GT4), GT Light (серийные доработанные автомобили) и TCE (туринг). Главная борьба ожидается в абсолютном зачете, где за победу вновь сразятся легкие и скоростные спортпрототипы CN Pro против мощных суперкаров GT3 зачета GT Pro.

На первом этапе сезона, прошедшем 30 мая в сложных дождевых условиях, победу в абсолюте праздновал экипаж №90 команды Vracing на «Ауди» R8 LMS GT3 под управлением Александра Вартаняна и Кирилла Смаля.

Одно из ключевых событий уик-энда – дебют нового российского спортпрототипа «Фантом». Проект создается под руководством Игоря Ермилина – известного конструктора, работавшего над проектами «Маруся» и ROSSA. В рамках Гран-при Спортса’’ новый спортпрототип «Фантом» впервые выйдет на трек для тестов.

В рамках уик-энда REC у гостей автодрома будет возможность увидеть современную гоночную технику вблизи, прогуляться по паддоку, пообщаться с пилотами и провести день в атмосфере настоящего большого автоспорта.

Для посетителей будут работать развлекательные площадки, платные и бесплатные детские и спортивные зоны, фуд-корт и специальные активности для всей семьи.

Старт гонки – в 18:00, вход открыт с 14:30.