  1. Спортс
  2. Авто
  3. Новости

  4. Гран-при Спортса’’ состоится 27 июня на «Москоу Рейсвей»

0
Гран-при Спортса’’ состоится 27 июня на «Москоу Рейсвей»
Гран-при Спортса’’ пройдет на трассе «Москоу Рейсвей» 27 июня.

27 июня на автодроме «Москоу Рейсвей» пройдет второй этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортса’’.

На старт четырехчасового марафона заявлен сорок один экипаж на болидах пяти классов: CN Pro (спортпрототипы), GT Pro (категория GT3), GT (GT4), GT Light (серийные доработанные автомобили) и TCE (туринг). Главная борьба ожидается в абсолютном зачете, где за победу вновь сразятся легкие и скоростные спортпрототипы CN Pro против мощных суперкаров GT3 зачета GT Pro.

На первом этапе сезона, прошедшем 30 мая в сложных дождевых условиях, победу в абсолюте праздновал экипаж №90 команды Vracing на «Ауди» R8 LMS GT3 под управлением Александра Вартаняна и Кирилла Смаля.

Одно из ключевых событий уик-энда – дебют нового российского спортпрототипа «Фантом». Проект создается под руководством Игоря Ермилина – известного конструктора, работавшего над проектами «Маруся» и ROSSA. В рамках Гран-при Спортса’’ новый спортпрототип «Фантом» впервые выйдет на трек для тестов.

В рамках уик-энда REC у гостей автодрома будет возможность увидеть современную гоночную технику вблизи, прогуляться по паддоку, пообщаться с пилотами и провести день в атмосфере настоящего большого автоспорта.

Для посетителей будут работать развлекательные площадки, платные и бесплатные детские и спортивные зоны, фуд-корт и специальные активности для всей семьи.

Старт гонки – в 18:00, вход открыт с 14:30.

Опубликовано: Sports
гонки на выносливость
Москоу Рейсвей
logoРоссийская серия гонок на выносливость (REC)

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
MotoGP. Франческо Баньяя покинет «Дукати» и перейдет в «Априлию» в 2027-м
11 минут назад
Норрис показал свою восковую копию из музея мадам Тюссо: «Привык видеть себя на фото. Но тут я в 3D»
сегодня, 09:59Фото
Хуан-Пабло Монтойя: «Вольфф может считать, что состав Ферстаппен-Антонелли позволит ему выиграть все»
сегодня, 09:28
Ральф Шумахер сообщил о возможном уходе из «Ред Булл» главного инженера: «По крайней мере, так говорят»
сегодня, 08:45
Гран-при Австрии-2026. Расписание трансляций
сегодня, 06:00
«Цель на сезон-2030 кажется реалистичной». Алекс Албон – о сроках выхода «Уильямса» на уровень борьбы за титул
вчера, 18:49
Хуан-Пабло Монтойя: «К Гран-при Австралии в «Ред Булл», видимо, значительно облегчат свой болид. Это может стать ключевым шагом»
вчера, 18:24
Никола Цолов получил от «Ред Булл» гарантии перехода в «Ф-1» в 2027 году (Soymotor)
вчера, 17:58
Дэймон Хилл: «Угроза со стороны Хэмилтона может стать для пилотов «Мерседеса» вполне реальной»
вчера, 16:53
На этапе в Барселоне в «Ауди» использовали уже обновленные двигатели (Motorsport)
вчера, 16:03
Ко всем новостям
Последние новости
9 часов непрерывного дрифта, звездные гости и тысячи счастливых зрителей – в Москве прошел RDS FEST
22 июня, 09:46
Где смотреть Гран-при Австрии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 июня, 06:25
Илья Попов впервые в карьере стал победителем этапа Гран-При РДС
15 июня, 10:33
Нижний Новгород встречает сильнейших пилотов Гран-При Российской Дрифт Серии
8 июня, 10:57
Самарский пилот Сергей Ермаков – победитель третьего этапа Открытого чемпионата РДС в Казани
8 июня, 08:56
Где смотреть Гран-при Барселоны-Каталонии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
8 июня, 06:20
«Медиа Гонки 2026»: блогеры сразятся на ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026
4 июня, 14:35Фото
RDS Fest 2026 состоится на «Москоу Рейсвей» 20 июня
4 июня, 13:40
Первые сквозь ливень: экипаж Вартаняна и Смаля на суперкаре «Ауди» выигрывает открытие сезона REC
1 июня, 12:06
Борьба за чемпионство продолжается: в Казани пройдет третий этап Открытого чемпионата РДС
1 июня, 09:45