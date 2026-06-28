Гран-при Австрии-2026. Расселл выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Антонелли – 3-й

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл одержал победу на Гран-при Австрии после старта с поул-позиции.
Вторым финишировал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третьим стал лидер чемпионата и напарник Расселла Андреа Кими Антонелли.
Ред Булл Ринг, Шпильберг
28 июня 2026 года
Гонка
1. Джордж Расселл («Мерседес») – 71 круг
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,611
3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1,986
4. Оскар Пиастри («Макларен») +21,809
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +26,393
6. Изак Аджар («Ред Булл») +29,399
7. Ландо Норрис («Макларен») +31,505
8. Шарль Леклер («Феррари») +45,659
9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг
10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1 круг
11. Габриэл Бортолето («Ауди») +1 круг
12. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1 круг
13. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг
14. Оливер Бермэн («Хаас») +1 круг
15. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг
16. Эстебан Окон («Хаас») +2 круга
17. Алекс Албон («Уильямс») +2 круга
18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +3 круга
Сошли:
Ланс Стролл («Астон Мартин»)
Карлос Сайнс («Уильямс»)
Серхио Перес («Кадиллак»)
Валттери Боттас («Кадиллак»)
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Австрии-2026
Но лицемер Макс не меньше ноет и стукачит))