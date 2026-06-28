Гран-при Австрии-2026. Расселл выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Антонелли – 3-й

Расселл выиграл 8-ю гонку «Формулы-1» сезона-2026 в Австрии.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл одержал победу на Гран-при Австрии после старта с поул-позиции.

Вторым финишировал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третьим стал лидер чемпионата и напарник Расселла Андреа Кими Антонелли.

Гран-при Австрии

Ред Булл Ринг, Шпильберг

28 июня 2026 года

Гонка

1. Джордж Расселл («Мерседес») – 71 круг

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,611

3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1,986

4. Оскар Пиастри («Макларен») +21,809

5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +26,393

6. Изак Аджар («Ред Булл») +29,399

7. Ландо Норрис («Макларен») +31,505

8. Шарль Леклер («Феррари») +45,659

9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг

10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1 круг

11. Габриэл Бортолето («Ауди») +1 круг

12. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1 круг

13. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг

14. Оливер Бермэн («Хаас») +1 круг

15. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг

16. Эстебан Окон («Хаас») +2 круга

17. Алекс Албон («Уильямс») +2 круга

18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +3 круга

Сошли:

Ланс Стролл («Астон Мартин»)

Карлос Сайнс («Уильямс»)

Серхио Перес («Кадиллак»)

Валттери Боттас («Кадиллак»)

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Австрии-2026