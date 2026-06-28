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Гран-при Австрии-2026. Расселл выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Антонелли – 3-й
Расселл выиграл 8-ю гонку «Формулы-1» сезона-2026 в Австрии.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл одержал победу на Гран-при Австрии после старта с поул-позиции.

Вторым финишировал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третьим стал лидер чемпионата и напарник Расселла Андреа Кими Антонелли.

Гран-при Австрии

Ред Булл Ринг, Шпильберг

28 июня 2026 года

Гонка

1. Джордж Расселл («Мерседес») – 71 круг

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,611

3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1,986

4. Оскар Пиастри («Макларен») +21,809

5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +26,393

6. Изак Аджар («Ред Булл») +29,399

7. Ландо Норрис («Макларен») +31,505

8. Шарль Леклер («Феррари») +45,659

9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг

10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1 круг

11. Габриэл Бортолето («Ауди») +1 круг

12. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1 круг

13. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг

14. Оливер Бермэн («Хаас») +1 круг

15. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг

16. Эстебан Окон («Хаас») +2 круга

17. Алекс Албон («Уильямс») +2 круга

18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +3 круга

Сошли:

Ланс Стролл («Астон Мартин»)

Карлос Сайнс («Уильямс»)

Серхио Перес («Кадиллак»)

Валттери Боттас («Кадиллак»)

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Австрии-2026

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoУильямс
logoШарль Леклер
logoЛанс Стролл
logoАлександр Албон
logoЛиам Лоусон
logoАльпин
logoАстон Мартин
logoАндреа Кими Антонелли
logoИзак Аджар
logoХаас
logoОливер Бермэн
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logoЛьюис Хэмилтон
logoФернандо Алонсо
logoНико Хюлькенберг
Кадиллак

Комментарии

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Когда Макс и Хэм закончат, ветка будет жить только за счёт Алонсо
ОтветLast avenger
Когда Макс и Хэм закончат, ветка будет жить только за счёт Алонсо
Великого Алонсо?🤣
ОтветLast avenger
Когда Макс и Хэм закончат, ветка будет жить только за счёт Алонсо
За счет Антонелли на десятилетие. Он на самом деле судя по всему перебьет все рекорды их.
Макс, ну какой штраф?? Хэм был впереди в поворотах, это он лез туда, где нет места. Да и вообще сколько раз сам Макс так же действовал против других?! Правильно, много
Ответmishakmv96
Макс, ну какой штраф?? Хэм был впереди в поворотах, это он лез туда, где нет места. Да и вообще сколько раз сам Макс так же действовал против других?! Правильно, много
Да просто в пылу борьбы все они так говорят. Адреналин все дела
Все называются нытиком и стукачом пожилого Джорджа
Но лицемер Макс не меньше ноет и стукачит))
ОтветKing_X
Все называются нытиком и стукачом пожилого Джорджа Но лицемер Макс не меньше ноет и стукачит))
Да так было всегда, новое что ли)
Макс, не смеши просто, какое лицемерство, ты в 5 раз хуже выдавливал других, и ничего не получал)
Ответlightcore
Макс, не смеши просто, какое лицемерство, ты в 5 раз хуже выдавливал других, и ничего не получал)
Максу нужно показать его обгон Леклера в 3м повороте лет 5 назад
ОтветVSheva
Максу нужно показать его обгон Леклера в 3м повороте лет 5 назад
7 лет назад, если вы про 2019 год
После Испании тактики Феррари уверовали, что они сильнейшие и перехитрили сами себя сегодня
Максим прям эталон лицемерия. Ему можно все, другим - все по правилам, пожалуйста. Прима такая.
«На тебе машину без двигателя, ты должен пройти Пиастри»
Ферстаппен, Кими, Хэм в проигравших в гонке из-за стратегии
Какой-то бред от РБ. Макс и так был быстрее на равных комплектах, почему не заехать сразу с Джорджом, если изначально планировали харды.
Эта парочка пока делает гонку зрителям))
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