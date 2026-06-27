Победу в квалификации к Гран-при Австрии одержал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Который опередил пилотов «Феррари» – Леклера и Хэмилтона.
При этом Расселл превзошел результаты соперников уже после того, как на трассе был включен режим двойных желтых флагов из-за аварии Макса Ферстаппена.
Ред Булл Ринг, Шпильберг
27 июня 2026 года
Квалификация
Топ-10
1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.06,113
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,236
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,295
4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,301
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,362
6. Ландо Норрис («Макларен») +0,389
7. Оскар Пиастри («Макларен») +0,398
8. Изак Аджар («Ред Булл») +0,519
9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,842
10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +0,894
Выбыли после второго сегмента:
11. Пьер Гасли («Альпин»)
12. Габриэл Бортолето («Ауди»)
13. Оливер Бермэн («Хаас»)
14. Нико Хюлькенберг («Ауди»)
15. Эстебан Окон («Хаас»)
16. Франко Колапинто («Альпин»)
Выбыли после первого сегмента:
17. Карлос Сайнс («Уильямс»)
18. Алекс Албон («Уильямс»)
19. Серхио Перес («Кадиллак»)
20. Валттери Боттас («Кадиллак»)
21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
22. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
Что про Макса скажут, тоже сдулся и не чемпион?
Или признают, что когда машина не тащит, пилоту приходится рисковать?
Макс - чуть чуть ошибся, он не виноват. (с)
Смотрите, не перепутайте)))
Но мы надеемся...