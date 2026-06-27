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  4. Гран-при Австрии-2026. Квалификация. Гасли, Бортолето, Бермэн, Хюлькенберг, Окон и Колапинто выбыли после второго сегмента

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Гран-при Австрии-2026. Квалификация. Расселл выиграл поул, Леклер – 2-й, Хэмилтон – 3-й
В Шпильберге заврешилась квалификация к 8-й гонке «Формулы-1» сезона-2026.

Победу в квалификации к Гран-при Австрии одержал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Который опередил пилотов «Феррари» – Леклера и Хэмилтона.

При этом Расселл превзошел результаты соперников уже после того, как на трассе был включен режим двойных желтых флагов из-за аварии Макса Ферстаппена.

Гран-при Австрии

Ред Булл Ринг, Шпильберг

27 июня 2026 года

Квалификация

Топ-10

1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.06,113

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,236

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,295

4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,301

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,362

6. Ландо Норрис («Макларен») +0,389

7. Оскар Пиастри («Макларен») +0,398

8. Изак Аджар («Ред Булл») +0,519

9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,842

10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +0,894

Выбыли после второго сегмента:

11. Пьер Гасли («Альпин»)

12. Габриэл Бортолето («Ауди»)

13. Оливер Бермэн («Хаас»)

14. Нико Хюлькенберг («Ауди»)

15. Эстебан Окон («Хаас»)

16. Франко Колапинто («Альпин»)

Выбыли после первого сегмента:

17. Карлос Сайнс («Уильямс»)

18. Алекс Албон («Уильямс»)

19. Серхио Перес («Кадиллак»)

20. Валттери Боттас («Кадиллак»)

21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

22. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

Опубликовал: Михаил Ширяев
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Комментарии

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Расселл максимально мерзкий, конечно
А как Жорж так под желтыми улучшил
Как Рассел мог быстрее проехать 3 сектор с поднятием ноги. Дайте ему 5 позиций.
Про Шарля кучу гадостей писали
Что про Макса скажут, тоже сдулся и не чемпион?
Или признают, что когда машина не тащит, пилоту приходится рисковать?
ОтветKing_X
Про Шарля кучу гадостей писали Что про Макса скажут, тоже сдулся и не чемпион? Или признают, что когда машина не тащит, пилоту приходится рисковать?
Шарль - бездарь
Макс - чуть чуть ошибся, он не виноват. (с)
Смотрите, не перепутайте)))
20.042 третий сектор у поднявшего ногу, ахахахахаха
Брацы, всем хорошего времяпровождения. Болеем за Феррари 🏎️
ОтветVeneno
Брацы, всем хорошего времяпровождения. Болеем за Феррари 🏎️
На этой трассе, на прямых, все карты у Мерсов.
Но мы надеемся...
ОтветPinokNogoev
На этой трассе, на прямых, все карты у Мерсов. Но мы надеемся...
Главное болеть, может, найдут где то пару десяток. А может соперники ошибутся
Рассел 3 позиции или 5?
капец Максу повезло
Что там столько расследовать с Расселом? все же очевидно
Вот как надо правильно использовать дроны - снимать гонщиков во время быстрой попытки
ОтветAnya Belova
Вот как надо правильно использовать дроны - снимать гонщиков во время быстрой попытки
Мрачно пошучу: Быть может осознание того, что рядом летит дрон и есть причина постоянно улучшающихся времен на круге?)
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