В Шпильберге заврешилась квалификация к 8-й гонке «Формулы-1» сезона-2026.

Победу в квалификации к Гран-при Австрии одержал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Который опередил пилотов «Феррари» – Леклера и Хэмилтона.

При этом Расселл превзошел результаты соперников уже после того, как на трассе был включен режим двойных желтых флагов из-за аварии Макса Ферстаппена.

Гран-при Австрии

Ред Булл Ринг, Шпильберг

27 июня 2026 года

Квалификация

Топ-10

1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.06,113

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,236

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,295

4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,301

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,362

6. Ландо Норрис («Макларен») +0,389

7. Оскар Пиастри («Макларен») +0,398

8. Изак Аджар («Ред Булл») +0,519

9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,842

10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +0,894

Выбыли после второго сегмента:

11. Пьер Гасли («Альпин»)

12. Габриэл Бортолето («Ауди»)

13. Оливер Бермэн («Хаас»)

14. Нико Хюлькенберг («Ауди»)

15. Эстебан Окон («Хаас»)

16. Франко Колапинто («Альпин»)

Выбыли после первого сегмента:

17. Карлос Сайнс («Уильямс»)

18. Алекс Албон («Уильямс»)

19. Серхио Перес («Кадиллак»)

20. Валттери Боттас («Кадиллак»)

21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

22. Ланс Стролл («Астон Мартин»)