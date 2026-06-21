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  4. Джереми Кларксон объявил о ремиссии после рака простаты

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Джереми Кларксон объявил о ремиссии после рака простаты

Телеведущий Джереми Кларксон сообщил, что онкологическое заболевание, о котором стало известно несколько дней назад, отступило.

66-летний британец рассказал, что рак простаты у него диагностировали еще в мае прошлого года. Два месяца назад обследования показали, что Кларксон находится в стадии ремиссии.

«Без сомнения, я официально самый везучий человек. Это была агрессивная форма рака. Он мог распространиться на поджелудочную железу, распространиться везде – это была бы проблема», – заявил Джереми, известный по шоу Top Gear, в интервью Sunday Times.

Кларксон также высказался в соцсетях:

«Вы заметите, что я не умер. Причина, почему я порядке, в том, что врачи рано заметили рак простаты. А они рано его заметили, потому что я прошел обследование».

Ведущий также призвал мужчин тестироваться на онкологические заболевания.

Джереми Кларксон сообщил, что лечится от «агрессивной» формы рака

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: BBC
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