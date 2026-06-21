Пилот MotoGP Беццекки дал две пощечины маршалу на Гран-при Чехии. Итальянца отстранили
Беццекки запретили участвовать в гонке MotoGP в Чехии.
Пилот «Априлии» Марко Беццекки был отстранен от участия в Гран-при Чехии после инцидента в спринте.
На предпоследнем круге лидер чемпионата вылетел в гравий в третьем повороте, после чего дважды ударил маршала, поднимавшего байк.
Судьи посчитали, что действия гонщика нанесли вред интересам спорта и запретили ему участвовать в основном заезде уик-энда.
«Априлия» подала апелляцию на данное решение, но стюарды отклонили запрос, пояснив, что разочарование и эмоции от инцидента не могут служить оправданием физической агрессии – в частности, против сотрудников автодрома.
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Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
Комментарии
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Нужно было кинуть нахрен этот байк и втащить этому клоуну в шлеме по рёбрам. В суде горить что была самооборона . Камеры то видели кто первый начал .