Беццекки запретили участвовать в гонке MotoGP в Чехии.

Пилот «Априлии» Марко Беццекки был отстранен от участия в Гран-при Чехии после инцидента в спринте.

На предпоследнем круге лидер чемпионата вылетел в гравий в третьем повороте, после чего дважды ударил маршала, поднимавшего байк.

Судьи посчитали, что действия гонщика нанесли вред интересам спорта и запретили ему участвовать в основном заезде уик-энда.

«Априлия » подала апелляцию на данное решение, но стюарды отклонили запрос, пояснив, что разочарование и эмоции от инцидента не могут служить оправданием физической агрессии – в частности, против сотрудников автодрома.

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