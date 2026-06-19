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  4. «Ред Булл» хочет выкупить у Ферстаппена пункт о досрочном расторжении контракта (Bild)

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«Ред Булл» хочет выкупить у Ферстаппена пункт о досрочном расторжении контракта (Bild)
В «Ред Булл» стремятся изменить контракт Ферстаппена.

Как сообщает издание Bild, Макс Ферстаппен провел встречу с высшим руководством «Ред Булл» 10 июня в Австрии.

Пилот обсудил свое будущее в команде с ее руководителем Лораном Мекьесом, спортивным директором компании Оливером Минцлаффом, Марком Матешицем и владельцем большей части акций Чалермом Ювидьей.

Как узнал Bild, «Ред Булл» желает исключить из контракта Ферстаппена пункт о возможности досрочно расторгнуть соглашение.

Макс получит право воспользоваться этой частью контракта, если к Гран-при Венгрии окажется ниже 2-й строчки в личном зачете. При этом, как отмечается, данную опцию можно активировать только до октября.

В компании рассматривают вариант с выкупом этой части соглашения. Обсуждается сумма в несколько десятков миллионов евро – что вызывает спор в руководстве.

По данным Bild, Ювидья выступает за скорейшее разрешение ситуации и готов закрыть вопрос за несколько миллионов евро. В то же время Матешиц и Минцлафф все еще не согласны с этим подходом и настаивают на том, что никто не может быть важнее «Ред Булл».

«Ред Булл» может предложить Ферстаппену стать совладельцем команды (Джо Сейвард)
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Bild
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoЛоран Мекьес
logoФормула-1
Оливер Минцлафф

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