Бизнесмена Трабера задержали по делу об убийстве отца экс-гонщика «Ф-1» Виталия Петрова (РБК)

Трабера задержали по делу об убийстве отца Виталия Петрова, сообщает РБК.

Бизнесмен Илья Трабер стал фигурантом расследования об убийстве в 2020 году Александра Петрова – депутата совета депутатов Выборгского района Ленинградской области и отца первого российского гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова, утверждает РБК со ссылкой на источники.

Утром 17 июня «Фонтанка» сообщила о задержании Трабера и одного из его бизнес-партнеров, а также об обысках в компаниях и домах бизнесмена.

Александр Петров был убит 24 октября 2020 года в своем загородном доме в поселке Великое под Выборгом. По версии следствия, неизвестный выстрелил в бизнесмена из снайперской винтовки. От полученного ранения Петров скончался на месте.

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