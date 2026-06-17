Джереми Кларксон сообщил, что лечится от «агрессивной» формы рака

Телеведущий Джереми Кларксон, известный по шоу Top Gear, где работал в 2002-2015 годах, сообщил, что страдает от «агрессивной» формы рака.

«У меня рак. Где – это никого не касается. Я знаю об этом с мая.

Мне предстоит перенести операцию. Она пройдет быстро, но мне придется на какое-то время выйти из строя», – заявил 66-летний британец в пятом сезоне шоу Clarkson’s Farm.

По словам Кларксона, врач назвал его онкологическое заболевание «агрессивным». В то же время болезнь удалось диагностировать на ранней стадии.

«Если лечение окажется успешным, я увижусь с вами в шестом сезоне, а если нет, не увижусь», – добавил Джереми.

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