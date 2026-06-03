«Феррари» и Леклер заключили новый многолетний контракт
Леклер останется в «Феррари» как минимум на несколько лет.
«Феррари» объявила о новой сделке с Шарлем Леклером перед домашним для гонщика Гран-при Монако.
Соглашение рассчитано на несколько лет, детали не разглашаются. Ранее стороны продлевали контракт в 2024 году.
Монегаск выступает за итальянскую команду с сезона-2019. На счету Шарля восемь побед, 52 подиума и 27 поулов в составе коллектива из Маранелло.
«Феррари» показала специальный комбинезон Леклера для Гран-при Монако
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Феррари»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Ну и он, вероятно, уже знает вердикт FIA по доработке моторов(1го июня) ;)
Кстати, по логике Джорджа, Шарль уже однократный)