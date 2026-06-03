«Феррари» и Леклер заключили новый многолетний контракт

Леклер останется в «Феррари» как минимум на несколько лет.

«Феррари» объявила о новой сделке с Шарлем Леклером перед домашним для гонщика Гран-при Монако.

Соглашение рассчитано на несколько лет, детали не разглашаются. Ранее стороны продлевали контракт в 2024 году.

Монегаск выступает за итальянскую команду с сезона-2019. На счету Шарля восемь побед, 52 подиума и 27 поулов в составе коллектива из Маранелло.

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