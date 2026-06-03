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«Феррари» и Леклер заключили новый многолетний контракт

Леклер останется в «Феррари» как минимум на несколько лет.

«Феррари» объявила о новой сделке с Шарлем Леклером перед домашним для гонщика Гран-при Монако.

Соглашение рассчитано на несколько лет, детали не разглашаются. Ранее стороны продлевали контракт в 2024 году.

Монегаск выступает за итальянскую команду с сезона-2019. На счету Шарля восемь побед, 52 подиума и 27 поулов в составе коллектива из Маранелло.

«Феррари» показала специальный комбинезон Леклера для Гран-при Монако

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Феррари»
Гран-при Монако
logoФеррари
logoФормула-1
logoШарль Леклер

Комментарии

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Удачи тебе, Шарль. Пожелал бы ещё и терпения, но с этим и так, после стольких лет в «Феррари», похоже, полный порядок.
ОтветДмитрий Дудников
Удачи тебе, Шарль. Пожелал бы ещё и терпения, но с этим и так, после стольких лет в «Феррари», похоже, полный порядок.
Мне так нравится, что все ходят и жалеют пирожка, говоря как его обижают, желают терпения и сил, мол какой же он страдалец. Только люди никак понять не могут, что если человек осознанно идет в который раз на подписание контракта - значит его все устраивает. Тогда зачем его жалеть?
Ответ-=Flash=-
Мне так нравится, что все ходят и жалеют пирожка, говоря как его обижают, желают терпения и сил, мол какой же он страдалец. Только люди никак понять не могут, что если человек осознанно идет в который раз на подписание контракта - значит его все устраивает. Тогда зачем его жалеть?
Разве я его жалел? Но признаться, мне будет жалко, если он ничего не добьётся с «Феррари».
Главный мазохист в истории Ф1.
ОтветWINWOLF
Главный мазохист в истории Ф1.
Слегка повысили зарплату - где-то с 1.5 до 2+ млн евро за гонку (34 vs 50 - racingnews365).

Ну и он, вероятно, уже знает вердикт FIA по доработке моторов(1го июня) ;)
ОтветWINWOLF
Главный мазохист в истории Ф1.
А куда идти? Да и скорее всего не хочет - команда легендарная, отношения с руководством отличные. Станет легендой Феррари даже если титул не возьмет. Хотя все в Ф1 считают Шарля достойным титула. Верим 😁
Сказал бы что зря, с другой стороны, а куда уходить? Были слухи о АМ в том году, но они жидко обделались и не скоро будут на топ уровне, а в других командах и свои топари имеются. Все логично
ОтветScorpio
Сказал бы что зря, с другой стороны, а куда уходить? Были слухи о АМ в том году, но они жидко обделались и не скоро будут на топ уровне, а в других командах и свои топари имеются. Все логично
Наверняка его менеджер водил жалом в топах. Нам же никто подробностей не расскажет. Как и подробностей контракта. Возможно, у Леклера и остались какие опции на расторжение, если какой-то движ начнётся на рынке топ-пилотов.
ОтветДмитрий Дудников
Наверняка его менеджер водил жалом в топах. Нам же никто подробностей не расскажет. Как и подробностей контракта. Возможно, у Леклера и остались какие опции на расторжение, если какой-то движ начнётся на рынке топ-пилотов.
Согласен на 100% он и в этом контракте имел такой пункт, его активация была после этого сезона вроде, с новым контрактом и новые опции. Я уверен что и со стороны красных есть такие вариации его на мороз выставить, мало ли как жизнь повернется
Поздравляю болельщиков Феррари!
Что сказать, пожелаем чуваку хотя бы раз реально побороться за титул :)
Платят много, уходить некуда
По сути единственный вариант у него был - это Астон. Но… с Астоном всем все понятно. Так что вполне логично. А если он прописал в контракте какие-нибудь опции расторжения, то возможно и будет шанс перейти в более быструю команду
ОтветShico_I
По сути единственный вариант у него был - это Астон. Но… с Астоном всем все понятно. Так что вполне логично. А если он прописал в контракте какие-нибудь опции расторжения, то возможно и будет шанс перейти в более быструю команду
Так как раз сейчас и нужно прощупывать почву в АМ и по возможности подписать контракт
Ответgrag68
Так как раз сейчас и нужно прощупывать почву в АМ и по возможности подписать контракт
Во-первых, там пока нет мест. Во-вторых, если уйдёт Алонсо и появится место, то это будет значить, что в ближайшее время конкурентной машины у них не будет ( если уж у терпеливого Алонсо кончится терпение, то это полный писец) . В-третьих, дедушка Ньюи уже старый и ждать от его подвигов при новом регламенте очень оптимистично. К сожалению возраст не щадит никого, а значит и Ньюи может не справиться с новыми вызовами. И вы предлагаете Шарлю поменять машину, которая может бороться за подиум , на аутсайдера из конца пелетона? Зачем менять стабильно сильную команду на какие-то туманные перспективы?
И это правильно, очень рад, что Шарль Леклер продлил контракт с Феррари, удачи на Гран-при Монако.
Стокгольмский синдром.
Ну, пирожок решил что титулы ему не нужны, в целом его выбор. Зато можно стать рекордсменом по статистике поул/потерянная победа.
Ответ-=Flash=-
Ну, пирожок решил что титулы ему не нужны, в целом его выбор. Зато можно стать рекордсменом по статистике поул/потерянная победа.
Он уже уверенно лидирует)
Кстати, по логике Джорджа, Шарль уже однократный)
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