«Мерседес» отказался от покупки части акций «Альпин» из-за завышенной цены (BBC)

«Мерседес» отказался приобретать долю в «Альпин».

По данным BBC, «Мерседес» прекратил вести переговоры о возможном приобретении 24% акций «Альпин», которые принадлежат инвестиционной группе Otro Capital.

Сообщается, что в «Мерседесе» посчитали, что требуемая цена оказалась завышенной. Если верить источникам издания, Otro Capital просил за акции 720 млн долларов – это означало, что команда «Альпин» оценивается в 3 миллиарда долларов.

В «Рено» (которая владеет большей частью акций коллектива) подтвердили приостановку переговоров. «Мерседес» и руководитель команды Тото Вольфф отказались от комментариев.

BBC отмечает, что в «Мерседесе» оценивали стоимость «Альпин» в районе 2,2-2,4 миллиардов долларов.

Кроме того, издание подчеркивает, что «Рено» отказалась от переговоров с другими заинтересованными в акциях сторонами – речь, в частности, о бывшем руководителе «Ред Булл» Кристиане Хорнере.

Gucci – титульный спонсор «Альпин» с 2027-го. Команда будет выступать в цветах компании
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: BBC Sport
В Рено после самооценки решили, что такая корова нужна самому
Кому нужна доля в 24% без места в совете директоров, да ещё и за завышенную цену ?
Я так колбасу сегодня отказался покупать
Ну да,так подумать ,колбаса за 3 млрд это реально дороговато
Правильно, 24 процента колбасы без права её попробовать не лучшая покупка.
Ничего страшного - Ред Булл купит)).
24% это ни о чем, никаких прав владелец такой доли не имеет, а мажоритарный владелец (сама Рено) в любой момент имеет право выкупить эту долю по цене рынка, а рынок может упасть.
Судя по логике событий: брендирование Альпин, переход на моторы Мерседес, подписание титульной Гуччи - материнская компания Рено старается максимально дистанцироваться от формульной команды, да и зачем ей 24% ный пакет если Рено и так держит всё под контролем? Мне кажется, что головная компания с интересом следит за судьбой продаваемого пакета с целью изучения спроса, сама при этом выкупать эти 24% вовсе не собирается.
опять гоните? Владельца четверти акций компании выкинуть не так просто.
То, что влиять на решения новый акционер не сможет, если есть акционер с контрольным пакетом, это правда.
