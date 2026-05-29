«Мерседес» отказался от покупки части акций «Альпин» из-за завышенной цены (BBC)

«Мерседес» отказался приобретать долю в «Альпин».

По данным BBC, «Мерседес » прекратил вести переговоры о возможном приобретении 24% акций «Альпин», которые принадлежат инвестиционной группе Otro Capital.

Сообщается, что в «Мерседесе» посчитали, что требуемая цена оказалась завышенной. Если верить источникам издания, Otro Capital просил за акции 720 млн долларов – это означало, что команда «Альпин» оценивается в 3 миллиарда долларов.

В «Рено » (которая владеет большей частью акций коллектива) подтвердили приостановку переговоров. «Мерседес» и руководитель команды Тото Вольфф отказались от комментариев.

BBC отмечает, что в «Мерседесе» оценивали стоимость «Альпин» в районе 2,2-2,4 миллиардов долларов.

Кроме того, издание подчеркивает, что «Рено» отказалась от переговоров с другими заинтересованными в акциях сторонами – речь, в частности, о бывшем руководителе «Ред Булл» Кристиане Хорнере .

