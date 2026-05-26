Хуан-Пабло Монтойя: «Между мной и Ферстаппеном нет никакого конфликта»

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя заявил, что между ним и Максом Ферстаппеном нет конфликта.

Ранее Ферстаппен резко отреагировал на высказывание Монтойи о том, что Макса следует оштрафовать за публичную критику нового регламента «Ф-1».

«Между мной и Максом нет никакого конфликта, а если и есть и Макс действительно сильно злится на меня из-за чего-то – ну, видимо, у него в жизни больше проблем, чем кажется.

В прошлом мы неоднократно общались с Максом на гонках, и мы нормально ладим. Не то чтобы мы постоянно болтаем, но мы всегда здороваемся – и с ним, и с Йосом Ферстаппеном. У нас никогда не было никаких проблем, и я не думаю, что они появятся и теперь.

Тем не менее, я действительно считают неправильным, что на «Нюрбургринге» Макс решил выступать на «Мерседесе», учитывая сотрудничество «Ред Булл» с «Фордом».

При этом я сомневаюсь, что Максу вообще есть дело до моего мнения. Что касается того самого интервью, то мои слова в данном случае были явно выдернуты из контекста. На самом деле я сказал, что все гонщиков, которые открыто критикуют «Формулу-1» нужно штрафовать, как это происходит в других видах спорта. Например, если я работаю на вас и потом начнут публично критиковать вашу компанию, меня просто уволят.

Меня спросили, входит ли Макс в число этих гонщиков – на что я ответил, что да, входит. И люди спрашивали Макса, что он обо мне думает в контексте этих [выдернутых из контекста] слов. И он отреагировал. Если бы мы поменялись местами, я бы отреагировал так же. Это нормально», – рассказал Монтойя.

Макс Ферстаппен о критике от Монтойи: «Сложно терпеть того, кто несет столько ерунды. Не понимаю, почему «Ф-1» ему платит»

Хуан-Пабло Монтойя: «Накиньте Ферстаппену 7-8 штрафных баллов в лицензию. Нельзя называть болид «Ф-1» «Марио Картом»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
Сын Либерти стал Хуан, был норм вроде, а как контрактик с большой суммой дали, так тут же стал защищать откровенно плохие идеи ф1 и критиковать тех, кто пытается ответить им (Макс к примеру)
Комментарий скрыт
«Между мной и Максом нет никакого конфликта", я просто его мотивированный хейтер. ;-)
Панинаро: между мной и Ферстаппеном нет никакого конфликта. Он не знает о моем существовании.
"мои слова в данном случае были явно выдернуты из контекста"

"На самом деле я сказал, что все гонщиков, которые открыто критикуют «Формулу-1» нужно штрафовать"

Ну то есть в прессе написали ровно тоже самое, что он и имел ввиду. Не помню такого ни в футболе (те же тренеры уже сколько лет жалуются на ФИФА/УЕФА из-за увелечения числа матчей), ни в хоккее (там игроки вообще локауты устраивали, когда их что-то не устраивало), ни в каком-то другом виде спорта.

Единственный другой пример - Наскар, где крайне авторитарное руководство, переходящее по наследству, которое многократно показывало свою некомпетентность и крайне уязвимое эго, когда на эту некомпетентность обращают внимание. Недавно, кстати, суд проиграли двум командам из своего же чемпионата из-за этого.

Но это плохой пример для Ф1, учитывая как Наскар за последние лет 20 умудрился растерять свою аудиторию.
