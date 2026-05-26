Хуан-Пабло Монтойя: «Между мной и Ферстаппеном нет никакого конфликта»

Монтойя отрицает наличие конфликта с Ферстаппеном.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя заявил, что между ним и Максом Ферстаппеном нет конфликта.

Ранее Ферстаппен резко отреагировал на высказывание Монтойи о том, что Макса следует оштрафовать за публичную критику нового регламента «Ф-1».

«Между мной и Максом нет никакого конфликта, а если и есть и Макс действительно сильно злится на меня из-за чего-то – ну, видимо, у него в жизни больше проблем, чем кажется.

В прошлом мы неоднократно общались с Максом на гонках, и мы нормально ладим. Не то чтобы мы постоянно болтаем, но мы всегда здороваемся – и с ним, и с Йосом Ферстаппеном . У нас никогда не было никаких проблем, и я не думаю, что они появятся и теперь.

Тем не менее, я действительно считают неправильным, что на «Нюрбургринге» Макс решил выступать на «Мерседесе », учитывая сотрудничество «Ред Булл » с «Фордом ».

При этом я сомневаюсь, что Максу вообще есть дело до моего мнения. Что касается того самого интервью, то мои слова в данном случае были явно выдернуты из контекста. На самом деле я сказал, что все гонщиков, которые открыто критикуют «Формулу-1» нужно штрафовать, как это происходит в других видах спорта. Например, если я работаю на вас и потом начнут публично критиковать вашу компанию, меня просто уволят.

Меня спросили, входит ли Макс в число этих гонщиков – на что я ответил, что да, входит. И люди спрашивали Макса, что он обо мне думает в контексте этих [выдернутых из контекста] слов. И он отреагировал. Если бы мы поменялись местами, я бы отреагировал так же. Это нормально», – рассказал Монтойя.

