Ральф Шумахер: «Антонелли не дает Расселлу даже малейшей возможности вздохнуть свободно»

Антонелли успешно давит на Расселла – считает Шумахер.

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер считает, что лидер чемпионата Андреа Кими Антонелли успешно справляется с задачей психологического давления на своего напарника и главного конкурента в борьбе за титул Джорджа Расселла .

По итогам Гран-при Канады Антонелли увечил свой отрыв от Расселла в общем зачете до 43 очков.

«Кими удалось сделать следующий шаг вперед, он хочет двигаться вперед и быть лидером команды. Он больше не дает Джорджу Расселлу даже малейшей возможности вздохнуть свободно, Кими постоянно оказывает давление на соперника. Джордж невероятно быстрый гонщик, но он не очень здорово справляется с давлением», – рассказал Шумахер.

