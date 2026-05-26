Оливер Бермэн о своем будущем: «Вполне естественно, что моя главная цель – попасть в состав «Феррари»
Пилот «Хааса» Оливер Бермэн рассказал, что в будущем хотел бы перейти в «Феррари» и оказаться в основном составе команды.
Бермэн выступает за «Хаас», будучи связанным с итальянской командой контрактом как гонщик молодежной программы «Феррари».
«Я по-прежнему связан контрактом с «Феррари», они с самого начала поверили в меня, так что вполне естественно, что моя главная цель – попасть в состав именно «Феррари».
Однако моя цель в данный момент – продолжать выступления за «Хаас», помогать команде, и я очень доволен тем, как команда прогрессирует. В любом случае, никаких проблем или крайних сроков нет.
Полагаю, важным моментом станет окончание нынешнего сезона, потому что у многих гонщиков в пелотоне заканчиваются контракты. Все хотели увидеть, какой будет расстановка сил команд в пелотоне, которая должна повлиять на составы команд в 2027 году», – рассказал Бермэн.
Результат Расселла в Канаде — чистая боль. Эмоции после схода — 💔
Не факт. О том как эта опция активируется крайне противоречивые данные в прессе.
Ну и если это на деле по желанию Льюиса, то он воспользуется ею 100% вне зависимости от того как сложится сезон, он недавно сказал что пока не собирается завершать карьеру, а в других топ-командах для него места не найдется.