Оливер Бермэн о своем будущем: «Вполне естественно, что моя главная цель – попасть в состав «Феррари»

Бермэн не скрывает желания в будущем попасть в «Феррари».

Пилот «Хааса » Оливер Бермэн рассказал, что в будущем хотел бы перейти в «Феррари » и оказаться в основном составе команды.

Бермэн выступает за «Хаас», будучи связанным с итальянской командой контрактом как гонщик молодежной программы «Феррари».

«Я по-прежнему связан контрактом с «Феррари», они с самого начала поверили в меня, так что вполне естественно, что моя главная цель – попасть в состав именно «Феррари».

Однако моя цель в данный момент – продолжать выступления за «Хаас», помогать команде, и я очень доволен тем, как команда прогрессирует. В любом случае, никаких проблем или крайних сроков нет.

Полагаю, важным моментом станет окончание нынешнего сезона, потому что у многих гонщиков в пелотоне заканчиваются контракты. Все хотели увидеть, какой будет расстановка сил команд в пелотоне, которая должна повлиять на составы команд в 2027 году», – рассказал Бермэн.

