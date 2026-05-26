Хэмилтон и Колапинто – лучшие пилоты Гран-при Канады по версии экспертов сайта «Ф-1»

Эксперты сайта «Ф-1» назвали лучших гонщиков Гран-при Канады.

По итогам каждого этапа пять экспертов официального сайта «Формулы-1» выставляют всем гонщикам оценки по 10-балльной шкале. Среднее значение становится итоговой оценкой каждого пилота.

На Гран-при Канады лучшими были признаны Льюис Хэмилтон («Феррари») и Франко Колапинто («Альпин»), разделившие первое место с оценкой 9,2 балла. В то же время третью строчку разделили Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Андреа Кими Антонелли («Мерседес»), получившие по 8,4 балла.

Рейтинг пилотов Гран-при Канады по версии экспертов сайта «Ф-1»:

1. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 9,2 балла

1. Франко Колапинто («Альпин») – 9,2

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,4

3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 8,4

5. Джордж Расселл («Мерседес») – 8,2

6. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») – 8,0

6. Карлос Сайнс («Уильямс») – 8,0

6. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 8,0

9. Изак Аджар («Ред Булл») – 7,2

9. Оливер Бермэн («Хаас») – 7,2

В общем зачете рейтинга уверенно лидирует Андреа Кими Антонелли – опережая своего напарника по «Мерседесу» Джорджа Расселла более чем на 1 балл.

