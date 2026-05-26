Хэмилтон и Колапинто – лучшие пилоты Гран-при Канады по версии экспертов сайта «Ф-1»
По итогам каждого этапа пять экспертов официального сайта «Формулы-1» выставляют всем гонщикам оценки по 10-балльной шкале. Среднее значение становится итоговой оценкой каждого пилота.
На Гран-при Канады лучшими были признаны Льюис Хэмилтон («Феррари») и Франко Колапинто («Альпин»), разделившие первое место с оценкой 9,2 балла. В то же время третью строчку разделили Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Андреа Кими Антонелли («Мерседес»), получившие по 8,4 балла.
Рейтинг пилотов Гран-при Канады по версии экспертов сайта «Ф-1»:
1. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 9,2 балла
1. Франко Колапинто («Альпин») – 9,2
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,4
3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 8,4
5. Джордж Расселл («Мерседес») – 8,2
6. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») – 8,0
6. Карлос Сайнс («Уильямс») – 8,0
6. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 8,0
9. Изак Аджар («Ред Булл») – 7,2
9. Оливер Бермэн («Хаас») – 7,2
В общем зачете рейтинга уверенно лидирует Андреа Кими Антонелли – опережая своего напарника по «Мерседесу» Джорджа Расселла более чем на 1 балл.
