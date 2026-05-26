Лиам Лоусон: «Здорово, что по итогам уик-энда в Канаде смогли заработать очки»

Лоусон доволен попаданием в очковую зону в Канаде.

Пилот «Рейсинг Буллз » Лиам Лоусон подвел итоги Гран-при Канады , отметив, что остался доволен попаданием в топ-10 и 6 набранными очками.

«Гасли явно старался осложнить нам жизнь в гонке. И, честно говоря, в тот момент [за завершающем этапе заезда] он был намного быстрее нас. У «Альпин» вообще был отличный гоночный темп. И нам нужно будет изучить данный момент. Как и вопрос стратегии – может быть, шины «хард» сработали бы лучше. Не уверен, но с учетом всего, что случилось в этот уик-энд, мы можем быть довольны результатом.

И да, особенно все хорошо с учетом случившегося [Линдблад столкнулся с проблемами на формирующем круге]. Досадно, что все так вышло с Арвидом Линдбладом. Но здорово хотя бы то, что по итогам уик-энда мы заработали очки», – рассказал Лоусон.

