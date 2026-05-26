Аяо Комацу: «Хотел бы, чтобы ФИА и «Ф-1» обращали больше внимания на расходы команд»

В «Хаасе» призвали ФИА подумать о расходах команд «Ф-1».

Руководитель «Хааса» отреагировал на потенциальные изменения регламента, которые ФИА хочет внести в 2027 году.

«Я бы хотел, чтобы ФИА и руководство «Формулы-1» обращали больше внимания на расходы команд. Этот моторный регламент невероятно дорогой.

Я не хочу повышать лимит бюджета. Он и без того стал выше в этом году. А если вы найдете еще одну причину повысить его на два или еще пять миллионов, то это уже никакой не лимит бюджетов.

Если изменения в регламенте обойдутся командам в еще пять-десять миллионов, то это неправильное направление. С точки зрения команд нужно упрощать вещи и уменьшать расходы во всех областях.

Возможно ли улучшить гонки в 2027-м, несмотря на уже начавшуюся разработку машин следующего года? Это зависит от масштаба изменений.

Если обнаружатся параметры, которые не потребуют отказа от всего свода нынешних моторных правил, то это возможно. К примеру, если не понадобится вносить фундаментальные изменения в конструкцию силовой установки или корректировать размер батареи.

Мы уже пытаемся разобраться с этим в этом году, верно? За счет изменений правил, принятых перед этапом в Майами, мы хотели избежать того, чтобы наказать тех, кто хорошо справился в этом сезоне.

Мы изучаем вопросы безопасности, разницы в скорости и части регламента, которая не дает пилотам атаковать на полную в квалификации», – сказал Комацу.  

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport-Total.com
