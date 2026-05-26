Расселл стал 4-м по количеству финишей подряд в истории «Ф-1». Серия Джорджа прервалась из-за схода в Канаде

У Расселла прервалась серия финишей подряд из-за схода в Канаде.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл сошел с дистанции на Гран-при Канады из-за сломавшейся силовой установки.

Сход прервал серию британца, который добрался до финиша в 38 гонках подряд, начиная с Гран-при Нидерландов 2024 года и заканчивая этапом в Майами в 2026-м.

Лидерство по данному показателю удерживает Льюис Хэмилтон , у которого 48 финишей подряд (серия закончилась гонкой в Бахрейне в 2020-м). Вторая строчка у Оскара Пиастри – 44 финиша подряд (серия закончилась гонкой в Италии в 2025-м). Третий – Макс Ферстаппен с его 43 заездами без сходов подряд (последним стал Гран-при Саудовской Аравии 2024 года).

