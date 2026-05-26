Управляющий директор «Альпин»: «Гасли был недоволен балансом болида весь уик-энд – но в гонке проблема исчезла»

В «Альпин» рассказали о трудностях Гасли в Канаде.

Управляющий директор «Альпин » Стив Нильсен прокомментировал 8-е место Пьера Гасли на Гран-при Канады.

«Пьер был недоволен балансом болида на протяжении всего уик-энда. Ему не хватало прижимной силы по сравнению с другим болидом.

Мы точно не знаем почему, но, кажется, в гонке проблема исчезла. Нужно углубиться в детали и понять, что произошло. Но в команде никто не паникует. Наша работа привела к соответствующему результату», – сказал Нильсен.

