Валттери Боттас: «Может, с точки зрения результатов особого прогресса «Кадиллака» не видно, но мы прибавляем во всех областях»

Боттас оценил выступление «Кадиллака» в Канаде.

Пилот «Кадиллака » Валттери Боттас подвел итоги Гран-при Канады , отметив, что команда продолжает прогрессировать.

«Гонка получилась тяжелой, у нас были проблемы с балансом. По ходу гонки нам так и не удалось устранить проблему с избыточной поворачиваемость. Именно это было главной проблемой – и нам нужно будет все изучить.

Может быть, с точки зрения результатов мы и не видим особого прогресса. Однако дело не только в скорости болида, ведь мы продолжаем прибавлять во всех областях. Мы движемся вперед шаг за шагом, постепенно – и понимаем, что нам нужно время. Надеюсь, что в следующей гонке через две недели «Кадиллак» сделает еще один шаг вперед», – рассказал Боттас.

