Валттери Боттас: «Может, с точки зрения результатов особого прогресса «Кадиллака» не видно, но мы прибавляем во всех областях»
Боттас оценил выступление «Кадиллака» в Канаде.
Пилот «Кадиллака» Валттери Боттас подвел итоги Гран-при Канады, отметив, что команда продолжает прогрессировать.
«Гонка получилась тяжелой, у нас были проблемы с балансом. По ходу гонки нам так и не удалось устранить проблему с избыточной поворачиваемость. Именно это было главной проблемой – и нам нужно будет все изучить.
Может быть, с точки зрения результатов мы и не видим особого прогресса. Однако дело не только в скорости болида, ведь мы продолжаем прибавлять во всех областях. Мы движемся вперед шаг за шагом, постепенно – и понимаем, что нам нужно время. Надеюсь, что в следующей гонке через две недели «Кадиллак» сделает еще один шаг вперед», – рассказал Боттас.
Результат Расселла в Канаде — чистая боль. Эмоции после схода — 💔
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Для тех, кто не смотрел гонку или отвлекался, вам надо пересмотреть сход Чеко)