  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Валттери Боттас: «Может, с точки зрения результатов особого прогресса «Кадиллака» не видно, но мы прибавляем во всех областях»
0

Валттери Боттас: «Может, с точки зрения результатов особого прогресса «Кадиллака» не видно, но мы прибавляем во всех областях»

Боттас оценил выступление «Кадиллака» в Канаде.

Пилот «Кадиллака» Валттери Боттас подвел итоги Гран-при Канады, отметив, что команда продолжает прогрессировать.

«Гонка получилась тяжелой, у нас были проблемы с балансом. По ходу гонки нам так и не удалось устранить проблему с избыточной поворачиваемость. Именно это было главной проблемой – и нам нужно будет все изучить.

Может быть, с точки зрения результатов мы и не видим особого прогресса. Однако дело не только в скорости болида, ведь мы продолжаем прибавлять во всех областях. Мы движемся вперед шаг за шагом, постепенно – и понимаем, что нам нужно время. Надеюсь, что в следующей гонке через две недели «Кадиллак» сделает еще один шаг вперед», – рассказал Боттас.

Результат Расселла в Канаде — чистая боль. Эмоции после схода — 💔

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
logoВалттери Боттас
logoФормула-1
Кадиллак
Гран-при Канады

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
А пусть Перес тоже что-нибудь расскажет про прогресс, особенно какой большой шаг команда сделала в области передней подвески
ОтветMinuvert
А пусть Перес тоже что-нибудь расскажет про прогресс, особенно какой большой шаг команда сделала в области передней подвески
Ахаххахах, тонко))
Для тех, кто не смотрел гонку или отвлекался, вам надо пересмотреть сход Чеко)
ОтветVipWin - Blockman Go
Ахаххахах, тонко)) Для тех, кто не смотрел гонку или отвлекался, вам надо пересмотреть сход Чеко)
Самое интересное, что после Майами Кадиллак анонсировал обновления подвески, которое как раз должны были внедрить к Канаде)
Вот это он четко выдал, "результатов нет, но прогресс есть". Пойдет в сборник цитат стетхема, рядом с "не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути - вкусно"
Кстати какой там счет в битве бастардов вторикелл?
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Себастьян Ожье: «Если Ферстаппен решит поучаствовать в тестах в ралли, с удовольствием ему помогу»
вчера, 19:48
Валттери Боттас: «Пока болид «Кадиллака» работает не на сто процентов своих возможностей»
вчера, 19:21
MotoGP. Марк Маркес получил допуск к участию в 1-й практике перед Гран-при Италии
вчера, 18:56
Макс Ферстаппен: «Для участия в гонке «24 часа Дайтоны» пришлось бы корректировать все программу тренировок. Но в будущем мне бы хотелось там выступить»
вчера, 17:52
Гюнтер Штайнер: «Вольфф – главная звезда Гран-при Канады. Потому что дал гонщикам «Мерседеса» бороться друг с другом»
вчера, 17:19
Руководитель «Кадиллака» о Гран-при Канады: «Этап показал прогресс команды»
вчера, 16:27
«У Антонелли с ангельским лицом – ДНК ненасытного киллера». Эксперт по подготовке пилотов Чеккарелли о Кими
вчера, 16:02
Макс Ферстаппен: «Моей целью всегда было вернуться на «Нюрбургринг» в 2027 году»
вчера, 15:53
Мотогонщик погиб на Isle of Man TT – это первая трагедия на этапе за 2 года
вчера, 15:14
Гюнтер Штайнер считает, что Леклер обыграет Хэмилтона в 2026-м: «Прежний Шарль вернется. Льюис провел одну хорошую гонку»
вчера, 14:30
Ко всем новостям
Последние новости
Георгий Чивчян выиграл второй этап Гран-При РДС на автодроме «Игора Драйв»
25 мая, 10:37
Второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на обратной конфигурации «Игоры Драйв»
18 мая, 11:42
Победитель второго этапа Открытого чемпионата РДС Сергей Давидадзе: «Мы, наконец, на своем месте»
18 мая, 08:00
Где смотреть Гран-при Канады-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 мая, 05:50
Второй этап Открытого чемпионата РДС пройдет 16 и 17 мая в Москве
12 мая, 13:10
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Рекомендуем