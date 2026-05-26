Кими Райкконен о сильнейшем гонщике «Ф-1»: «Ферстаппен. Он – настоящий феномен»

Райкконен считает Ферстаппена лучшим гонщиком «Ф-1» в данный момент.

Чемпион «Формулы-1» 2007 года Кими Райкконен рассказал о том, что считает Макса Ферстаппена сильнейшим гонщиком чемпионата в данный момент.

«Сильнейший гонщик «Формулы-1» прямо сейчас? Макс Ферстаппен! Я сам видел его приход в «Формулу-1» – по ходу своего второго в карьере отрезка выступлений за «Феррари». Макс – настоящий феномен. Он выиграл свою первую гонку в Барселоне прямо у меня на глазах, десять лет назад. Именно тогда я осознал, что в «Ф-1» родилась новая звезда.

Что касается Скудерии, то когда я ушел из «Феррари» в конце 2018 года, я надеялся на то, что команде удастся быстро найти мне преемника, который был вошел в зал славы «Формулы-1» [выиграет чемпионат с «Феррари »]. Но этого не случилось. Однако сейчас я вижу обнадеживающие признаки», – рассказал Райкконен.

