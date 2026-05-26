Серхио Перес: «У «Кадиллака» все еще много проблем, если говорить о работе на трассе»

Перес раскритиковал выступление «Кадиллака» в Монреале.

Пилот «Кадиллака » недоволен работой команды на Гран-при Канады, где сошел из-за сломавшейся передней подвески.

«Думаю, у нас все еще много проблем, если говорить о работе на трассе. В этой области нет того же прогресса, что в случае с темпом болида.

Мне кажется, именно это и нужно улучшить. Сейчас мы находимся под большим давлением, поскольку не добиваемся максимально возможного результата. Нужно заняться делами на трассе во время европейской части сезона», – сказал Перес.

