Серхио Перес: «У «Кадиллака» все еще много проблем, если говорить о работе на трассе»
Перес раскритиковал выступление «Кадиллака» в Монреале.
Пилот «Кадиллака» недоволен работой команды на Гран-при Канады, где сошел из-за сломавшейся передней подвески.
«Думаю, у нас все еще много проблем, если говорить о работе на трассе. В этой области нет того же прогресса, что в случае с темпом болида.
Мне кажется, именно это и нужно улучшить. Сейчас мы находимся под большим давлением, поскольку не добиваемся максимально возможного результата. Нужно заняться делами на трассе во время европейской части сезона», – сказал Перес.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport-Magazin.com
