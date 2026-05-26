Льюис Хэмилтон: «У меня фантастический гоночный инженер, очень нравится с ним работать»

Хэмилтон доволен работой с новым инженером.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал о том, что очень доволен тем, как он сработался со своим новым гоночным инженером.

Хэмилтон прекратил сотрудничество с Рикардо Адами по итогам прошлого сезона. В то же время в этом году Льюис начал работать с ветераном инженерного цеха – Карло Санти, который в прошлом сотрудничал с Кими Райкконеном, но в последние годы отошел от работы именно гоночным инженером.

В «Феррари » планировали пригласить нового специалиста, который и должен был стать новым инженером Хэмилтона. Однако с учетом того, что Льюис хорошо сработался с Санти, вероятность новых перестановок считается маловероятной.

«У меня просто фантастический инженер, мне очень нравится с ним работать. Мой второй инженер тоже отлично поработал в этот уик-энд и помог мне выжать из машины еще больше скорости, вывести ее на оптимальный уровень. Я наконец-то получил возможность атаковать в поворотах – и, как уже говорил, запросил много изменений, которые и были сделаны.

Фредерик Вассер здорово меня поддерживает – и, опять же, делает все возможное, чтобы мне было комфортно. Он готов сдвинуть горы. И я наконец-то начал демонстрировать прогресс, который отражается на результатах», – рассказал Хэмилтон.

