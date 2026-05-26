Льюис Хэмилтон: «У меня фантастический гоночный инженер, очень нравится с ним работать»

Хэмилтон доволен работой с новым инженером.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал о том, что очень доволен тем, как он сработался со своим новым гоночным инженером.

Хэмилтон прекратил сотрудничество с Рикардо Адами по итогам прошлого сезона. В то же время в этом году Льюис начал работать с ветераном инженерного цеха – Карло Санти, который в прошлом сотрудничал с Кими Райкконеном, но в последние годы отошел от работы именно гоночным инженером.

В «Феррари» планировали пригласить нового специалиста, который и должен был стать новым инженером Хэмилтона. Однако с учетом того, что Льюис хорошо сработался с Санти, вероятность новых перестановок считается маловероятной.

«У меня просто фантастический инженер, мне очень нравится с ним работать. Мой второй инженер тоже отлично поработал в этот уик-энд и помог мне выжать из машины еще больше скорости, вывести ее на оптимальный уровень. Я наконец-то получил возможность атаковать в поворотах – и, как уже говорил, запросил много изменений, которые и были сделаны.

Фредерик Вассер здорово меня поддерживает – и, опять же, делает все возможное, чтобы мне было комфортно. Он готов сдвинуть горы. И я наконец-то начал демонстрировать прогресс, который отражается на результатах», – рассказал Хэмилтон.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
Адами кадр тот ещё был, и почему то его рекомендовал Фет. Кстати в прошлом году бывало Хэм мешал кому то в практиках, в Монако получил штраф, в этом году я о таком не слышал, явно чел не справлялся с работой.
Luca di Montezemolo
на онборде с круга, когда сошел Рассел, Хэм спросил, почему его не позвали на питы, а после ответа "мы были не уверены" попросил его заткнуться
mare ftw
Это фуры, идеально сработать они не могут. Но хуже Адами в принципе сложно найти. Санти хотели временным инженером поставить, если он до сих пор в этой роли, значит Хэм доволен.
что-то как-то многовато разговоров о прогрессе после всего одной удачной гонки, ещё и с провалом двух маков и сходом мерса
Сергей Богатырёв
Ну ещё Китай был. Но и правда, разговоры как после прошлогоднего Китая... Посмотрим, может правда без стимулятора лучше)
sfairait
Просто от гонки к гонке индекс доверия к Льюису у экспертов спортса мечется до предельных значений)
Особенно мне нравится, что я не понимаю, что он говорит
