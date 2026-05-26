Росс Браун вошел в совет директоров команды «Прамак» из MotoGP

Росс Браун присоединился к команде из MotoGP.

Бывший спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун , много лет проработавший в «Феррари» и «Мерседесе», стал членом совета директоров команды «Прамак » из MotoGP.

«Гоночный спорт всегда был про людей, командную работу и непрекращающееся развитие. С нетерпением жду, когда смогу поддержать Паоло [Кампиноти, руководителя коллектива] и команду, оказав им помощь в тех областях, где мой опыт будет полезен.

«Прамак» создал впечатляющую организацию с сильным духом и амбициями. Меня вдохновляет мысль о том, чтобы стать часть будущего этой команды», – сказал Браун.

«Ф-1» поглощает главные мотогонки мира? Ферстаппен и Хэмилтон ищут команду, Штайнер уже в деле

