Пьер Гасли: «Учитывая трудности по ходу уик-энда в Канаде, закончить гонку с 4 очками – это хороший результат»

Пилот «Альпин » Пьер Гасли подвел итоги Гран-при Канады , отметив, что остался доволен результатом гонки, учитывая то, что уик-энд получился для команды трудным.

«Должен сказать, что я доволен…назовем это минимизированием ущерба. Учитывая то, какие трудности возникали у нас по ходу всего уик-энда, закончить гонку с 4 очками – это хороший результат. Я доволен. Да и для команды в целом уик-энд в итоге сложился хорошо – 6-е и 8-е место, 12 очков в общей сложности. Давно такого не было.

Положительных моментов много. И я с нетерпением жду продолжения работы с командой, мне нравится все глубже погружаться в детали, искать способы стать быстрее и обойти ограничения, с которыми мы порой сталкиваемся в тех или иных областях. Так что мы продолжим работу – и это будет важно в контексте подготовки к Гран-при Монако, учитывая то, что у нашей машины есть некоторые проблемы с уровнем сцепления с трассой», – рассказал Гасли.

