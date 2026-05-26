Кими Райкконен: «Антонелли способен выиграть чемпионат. Он не попадет в ту же ловушку, что и Пиастри»

Райкконен верит в титул Антонелли.

Чемпион «Формулы-1» 2007 года Кими Райкконен поделился мнением о перспективах Андреа Кими Антонелли в текущем сезоне.

Райкконен считает, что итальянец демонстрирует очень зрелые выступления и достаточно устойчив психологически, чтобы уже в этом году выиграть чемпионат.

«Конечно, я с большим интересом слежу за выступлениями Антонелли. И мне кажется забавным, что у нас одинаковые имена, хотя я уже понял, что это просто совпадение. И Антонелли, безусловно, очень хорош.

В «Формуле-1» невозможно выиграть четыре Гран-при подряд, если ты не являешься действительно талантливым гонщиком. Результаты Антонелли говорят сами за себя. Понятно, что ключевым фактором [в итоговом успехе] является наличие действительно быстрой машины, но так было всегда, в любую эпоху «Формулы-1».

Антонелли способен выиграть чемпионский титул. И он сам в это верит – это видно по его подходу в гонках.

Антонелли не утратит концентрацию, в своих выступлениях он демонстрирует настоящую зрелость. И ему нужно избежать повторения судьбы Пиастри в 2025 году. В какой-то момент казалось, что гонщик «Макларена» уже обеспечил себе титул, но потом он не выдержал давления. Думаю, итальянец не попадет в ту же ловушку», – рассказал Райкконен.

Результат Расселла в Канаде — чистая боль. Эмоции после схода — 💔