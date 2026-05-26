Кими Райкконен: «Антонелли способен выиграть чемпионат. Он не попадет в ту же ловушку, что и Пиастри»

Райкконен верит в титул Антонелли.

Чемпион «Формулы-1» 2007 года Кими Райкконен поделился мнением о перспективах Андреа Кими Антонелли в текущем сезоне.

Райкконен считает, что итальянец демонстрирует очень зрелые выступления и достаточно устойчив психологически, чтобы уже в этом году выиграть чемпионат.

«Конечно, я с большим интересом слежу за выступлениями Антонелли. И мне кажется забавным, что у нас одинаковые имена, хотя я уже понял, что это просто совпадение. И Антонелли, безусловно, очень хорош.

В «Формуле-1» невозможно выиграть четыре Гран-при подряд, если ты не являешься действительно талантливым гонщиком. Результаты Антонелли говорят сами за себя. Понятно, что ключевым фактором [в итоговом успехе] является наличие действительно быстрой машины, но так было всегда, в любую эпоху «Формулы-1».

Антонелли способен выиграть чемпионский титул. И он сам в это верит – это видно по его подходу в гонках.

Антонелли не утратит концентрацию, в своих выступлениях он демонстрирует настоящую зрелость. И ему нужно избежать повторения судьбы Пиастри в 2025 году. В какой-то момент казалось, что гонщик «Макларена» уже обеспечил себе титул, но потом он не выдержал давления. Думаю, итальянец не попадет в ту же ловушку», – рассказал Райкконен.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: блог Лео Туррини
В сравнении с прошлогодним Оскаром, Антонелли выдает очень много ошибок. Пиастри стал косячить гораздо-гораздо позже, и то, умудрился чемпионство отдать. Талант у паренька есть. И везучесть есть. А чего больше - покажет время. Впереди гонка обновлений, какие-то ограниения наверняка Мерседес получит, ну и злого Рассела нельзя скидывать со счетов
Тот случай, когда хочется с тобой поспорить, но не о чем))
Антонелли слишком юн, горяч и неопытен. Оскар был лишен половины этих недостатков, и все равно проиграл не только Ландо, но и Максу.
Ситуация на его стороне в том, что в прошлом году у Норриса все же были соперники, которые забирали победы-Ферстаппен, несколько раз Рассел. В нынешнем чемпионате даже учитывая подтянувшихся Маков, пока никто другой победку не осилил.
ну я все же очень надеюсь на Макларен) Но в целом Ваша правда, да
Откуда Кими знает, что Кими не утратит концентрацию?
Потому что Кими, который чемпион Ф-1 в составе Феррари, то есть Райкконен, всегда "Знает что нужно делать".)
У Кими всё складывается хорошо. У его лучшая машина пелетона, напарник, который пока хуже приспособился к новому регламенту, плюс везение, плюс отсутствие давления. Но это пока. С каждым этапом давление будет расти. Да и Джордж показал, что так просто он не уступит. Цыплят по осени считают. Кими первый раз участвует в непосредственной борьбе за титул и может не справиться, как до этого Оскар. Но у Кими есть преимущественно перед Оскаром. Тото хочет сделать из его своего Макса, а Оскар соблюдал правило папайи.
