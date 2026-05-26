Ландо Норрис: «Не буду говорить нет идее выступить в гонке «500 миль Индианаполиса» – хочу попробовать себя за пределами «Ф-1»

Норрис открыт к участию в гонке «500 миль Индианаполиса».

Пилот «Макларена » Ландо Норрис рассказал о том, что его все больше привлекает идея попробовать себя в других гонках за пределами «Формулы-1».

В частности, во время визита в Индианаполис Норриса спросили, что он думает о перспективе завоевания символического титула «Тройная корона автоспорта».

«Тройная корона автоспорта» – неофициальное достижение, которое присуждается пилоту в случае побед на Гран-при Монако, а также в гонках «500 миль Индианаполиса» и «24 часа Ле-Мана». В истории автоспорта это достижение покорилось только одному человеку – Грэму Хиллу .

«Выступить в гонке «500 миль Индианаполиса»? Ну, не стоит загадывать наперед. Но я не хочу говорить нет. Я точно хочу попробовать себя в гонках за пределами «Формулы-1». Я люблю «Ф-1» больше всего, но в то же время я люблю и другие гонки. Я люблю мотогонки, ралли, «Индикар», да все гонки в целом.

При этом я уже выигрывал Гран-при Монако, так что первый шаг сделан. Я выполнил первую часть испытания, осталось две [выиграть «Инди-500» и «24 часа Ле-Мана»]. Вообще я никогда не думал о возможности выиграть «Тройную корону автоспорта», однако один из пунктов я и правда уже выполнил.

Когда видишь, как тот же Фернандо Алонсо пробует свои силы в других гонках и все такое, идея начинает казаться тебе более заманчивой. Так что не знаю. Я бы хотел попробовать. Может, не всю гонку сразу, но для начала даже просто проехать по трассе в Индианаполисе пару кругов за рулем болида «Индикара» было бы классно», – рассказал Норрис.

