30 мая на «Москоу Рейсвей» пройдет первый этап REC – Гран-при Авто Mail

Первый этап REC пройдет 30 мая на трассе «Москоу Рейсвей».

Российская серия гонок на выносливость (REC) готовится к проведению первого этапа сезона-2026 – Гран-при Авто Mail, который состоится 30 мая на автодроме «Москоу Рейсвей ».

В гонке примут участие около 45 экипажей из пяти классов (рекордное число). Примечательно, что в чемпионате впервые будут выступать прототипы категории LMP3 в лице команды TEAMGARIS.

LMP3 – это младший класс прототипов в гонках на выносливость, где используются моторы V8 мощностью 455 л.с. Максимальная скорость таких машин доходит до 290 км/ч.

В категории GT Pro выступят пять «Ламборгини», два «Мерседеса» GT3 и «Ауди» GT3.

В классе GT в этом году обращают внимание на команду Motor Sharks, которая впервые в своей истории выставит сразу два экипажа. Причем в одном из них числится Габриэле Пиана – двукратный чемпион ADAC GT4 Germany, победитель GT4 European Series и пятикратный победитель в классе на «24 часах Нюрбургринга». Кроме того, в этом году пилот выиграл Азиатскую серию «Ле-Ман» в зачете GT и взял первое место в Michelin 992 Endurance Cup.

Традиционные категории TCE и GT Light также будут представлены на соревнованиях.

Для зрителей на «Москоу Рейсвей» будут организованы бесплатные спортивная зона Спортса’’ и детская зона «Росгосстрах Жизнь», картинг, дрифт, экскурсии по трассе и вертолетные полеты. Погода ожидается прохладная и сухая.

Прямая трансляция четырехчасовой гонки состоится на Спортсе’’ – старт в 17:30.