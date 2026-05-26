0

30 мая на «Москоу Рейсвей» пройдет первый этап REC – Гран-при Авто Mail

Первый этап REC пройдет 30 мая на трассе «Москоу Рейсвей».

Российская серия гонок на выносливость (REC) готовится к проведению первого этапа сезона-2026 – Гран-при Авто Mail, который состоится 30 мая на автодроме «Москоу Рейсвей».

В гонке примут участие около 45 экипажей из пяти классов (рекордное число). Примечательно, что в чемпионате впервые будут выступать прототипы категории LMP3 в лице команды TEAMGARIS.

LMP3 – это младший класс прототипов в гонках на выносливость, где используются моторы V8 мощностью 455 л.с. Максимальная скорость таких машин доходит до 290 км/ч.

В категории GT Pro выступят пять «Ламборгини», два «Мерседеса» GT3 и «Ауди» GT3.

В классе GT в этом году обращают внимание на команду Motor Sharks, которая впервые в своей истории выставит сразу два экипажа. Причем в одном из них числится Габриэле Пиана – двукратный чемпион ADAC GT4 Germany, победитель GT4 European Series и пятикратный победитель в классе на «24 часах Нюрбургринга». Кроме того, в этом году пилот выиграл Азиатскую серию «Ле-Ман» в зачете GT и взял первое место в Michelin 992 Endurance Cup.

Традиционные категории TCE и GT Light также будут представлены на соревнованиях.

Для зрителей на «Москоу Рейсвей» будут организованы бесплатные спортивная зона Спортса’’ и детская зона «Росгосстрах Жизнь», картинг, дрифт, экскурсии по трассе и вертолетные полеты. Погода ожидается прохладная и сухая.

Прямая трансляция четырехчасовой гонки состоится на Спортсе’’ – старт в 17:30.

Опубликовано: Sports
logoРоссийская серия гонок на выносливость (REC)
Москоу Рейсвей
гонки на выносливость

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Себастьян Ожье: «Если Ферстаппен решит поучаствовать в тестах в ралли, с удовольствием ему помогу»
вчера, 19:48
Валттери Боттас: «Пока болид «Кадиллака» работает не на сто процентов своих возможностей»
вчера, 19:21
MotoGP. Марк Маркес получил допуск к участию в 1-й практике перед Гран-при Италии
вчера, 18:56
Макс Ферстаппен: «Для участия в гонке «24 часа Дайтоны» пришлось бы корректировать все программу тренировок. Но в будущем мне бы хотелось там выступить»
вчера, 17:52
Гюнтер Штайнер: «Вольфф – главная звезда Гран-при Канады. Потому что дал гонщикам «Мерседеса» бороться друг с другом»
вчера, 17:19
Руководитель «Кадиллака» о Гран-при Канады: «Этап показал прогресс команды»
вчера, 16:27
«У Антонелли с ангельским лицом – ДНК ненасытного киллера». Эксперт по подготовке пилотов Чеккарелли о Кими
вчера, 16:02
Макс Ферстаппен: «Моей целью всегда было вернуться на «Нюрбургринг» в 2027 году»
вчера, 15:53
Мотогонщик погиб на Isle of Man TT – это первая трагедия на этапе за 2 года
вчера, 15:14
Гюнтер Штайнер считает, что Леклер обыграет Хэмилтона в 2026-м: «Прежний Шарль вернется. Льюис провел одну хорошую гонку»
вчера, 14:30
Ко всем новостям
Последние новости
Георгий Чивчян выиграл второй этап Гран-При РДС на автодроме «Игора Драйв»
25 мая, 10:37
Второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на обратной конфигурации «Игоры Драйв»
18 мая, 11:42
Победитель второго этапа Открытого чемпионата РДС Сергей Давидадзе: «Мы, наконец, на своем месте»
18 мая, 08:00
Где смотреть Гран-при Канады-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 мая, 05:50
Второй этап Открытого чемпионата РДС пройдет 16 и 17 мая в Москве
12 мая, 13:10
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Рекомендуем