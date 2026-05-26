Шарль Леклер после неудачи на Гран-при Канады: «В Монако все будет иначе, я не обеспокоен»

Леклер надеется отыграться на Гран-при Монако.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер уверен, что после неудачного этапа в Монреале сможет вернуть себе привычную скорость уже в следующей гонке – на Гран-при Монако .

«Ощущения вернутся. В Монако все будет иначе, так что я не обеспокоен. Можно ли сказать, что трасса в Монако оптимально подойдет болиду «Феррари »? Ну, скажем так, Монако подойдет нам лучше трассы в Канаде. Но посмотрим, что получится. Потому что болид «Мерседеса» хорош и в поворотах», – рассказал Леклер.

