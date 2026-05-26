Льюис Хэмилтон: «Скорее всего, больше не буду использовать симулятор для подготовки к гонкам»

Хэмилтон решил сократить работу на симуляторе.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон рассказал о том, что по итогам Гран-при Канады укрепился в своем мнении прекратить использовать симулятор для разработки базовых настроек болида перед началом уик-энда.

«Работа на симуляторе? Рано или поздно я к этому вернусь. Работа на симуляторе может быть полезной, если вам нужно, например, провести сравнение отрывов по итогам уик-энда – понять, в каких областях мы отстаем или выигрываем. Тест-пилот скажет вам, что все в порядке, однако ему не с чем сравнивать, ведь он не выступает в гонках. Выступаем только мы с Шарлем.

Буду ли я использовать симулятор для подготовки к гонке и поиска настроек? Скорее всего нет, это слишком рискованно. В двух своих лучших гонках в этом сезоне я симулятор не использовал. И так было во всех предыдущих чемпионатах – за исключением сильного сезона-2008. На мой взгляд, работа на симуляторе не является обязательной. Да, симулятор – это инструмент, который может быть очень полезен, однако я отношу себя к гонщикам старой школы и мне лучше без него», – рассказал Хэмилтон.

