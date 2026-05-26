Карлос Сайнс: «Уильямсу» не хватает 0,2-0,3 секунды, чтобы стать лучшей командой в середине пелотона»

Сайнс подвел итоги Гран-при Канады.

Пилот «Уильямса » прокомментировал результаты Гран-при Канады, где финишировал 9-м.

«Думаю, нам все еще не хватает 0,2-0,3 секунды, чтобы стать лучшей командой в середине пелотона. Надеюсь, что мы продолжим позитивную тенденцию, которая наблюдается в последних гонках, где мы активно боремся за очки.

На втором отрезке [в Канаде] были случаи, когда я был быстрее половины пелотона. Думаю, если честно, отчасти это связано с условиями: было очень прохладно, так что мне удалось ввести шины в рабочие температуры», – сказал Сайнс .

Гран-при Канады-2026. Антонелли выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Расселл сошел

