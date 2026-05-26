Джордж Расселл о борьбе с Антонелли: «Это возможно благодаря новым моторам. Не понимаю, почему их хотят изменить»

Расселл восхитился борьбой с Антонелли на новых болидах «Ф-1».

Пилот «Мерседеса » поделился впечатлениями т борьбы с напарником Андреа Кими Антонелли в Канаде и вновь высказался о критиках нынешнего регламента «Ф-1».

«Мне понравилось. Мне показалось, что это было превосходно. Я несколько лет не участвовал в такой борьбе. Я не видел такой дуэли со времен борьбы Льюиса [Хэмилтона] и Нико [Росберга] в Бахрейне в 2014-м.

Подобное происходит благодаря этим новым болидам. Вести подобную борьбу позволяют новые моторы. Не понимаю, почему кто-то хочет их изменить – ведь еще в Мельбурне у нас были зрелищные дуэли. У нас были отличные сражения в Китае. У нас с Кими была великолепная борьба в этот уик-энд. Все это стало возможно благодаря этим новым силовым установкам», – сказал Расселл .

ФИА хочет уговорить «Ауди» согласиться с изменением моторов в 2027-м, чтобы сохранить Ферстаппена в «Ф-1» (The Race)

