  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джордж Расселл о борьбе с Антонелли: «Это возможно благодаря новым моторам. Не понимаю, почему их хотят изменить»
0

Джордж Расселл о борьбе с Антонелли: «Это возможно благодаря новым моторам. Не понимаю, почему их хотят изменить»

Расселл восхитился борьбой с Антонелли на новых болидах «Ф-1».

Пилот «Мерседеса» поделился впечатлениями т борьбы с напарником Андреа Кими Антонелли в Канаде и вновь высказался о критиках нынешнего регламента «Ф-1».

«Мне понравилось. Мне показалось, что это было превосходно. Я несколько лет не участвовал в такой борьбе. Я не видел такой дуэли со времен борьбы Льюиса [Хэмилтона] и Нико [Росберга] в Бахрейне в 2014-м.

Подобное происходит благодаря этим новым болидам. Вести подобную борьбу позволяют новые моторы. Не понимаю, почему кто-то хочет их изменить – ведь еще в Мельбурне у нас были зрелищные дуэли. У нас были отличные сражения в Китае. У нас с Кими была великолепная борьба в этот уик-энд. Все это стало возможно благодаря этим новым силовым установкам», – сказал Расселл.

ФИА хочет уговорить «Ауди» согласиться с изменением моторов в 2027-м, чтобы сохранить Ферстаппена в «Ф-1» (The Race)
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: it.motorsport.com
logoФормула-1
logoАндреа Кими Антонелли
регламент
logoДжордж Расселл
Гран-при Канады
logoМерседес

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Средним пилотам это нравится, ведь уже не тот лучший, кто позже затормозил
Ответwowsergio
Средним пилотам это нравится, ведь уже не тот лучший, кто позже затормозил
Лучший тот кто умнее и лучше пилотирует болид
Ответwowsergio
Средним пилотам это нравится, ведь уже не тот лучший, кто позже затормозил
Многие пишут что талант уже не имеет значения. Почему тогда стролл не поехал на уровне алонсо ? Макс опережает Аджара, норрис намного в майами и в канаде Пиастри ? и.т.д. Как по мне в пелотоне + - нечего не изменилось. что в прошлом году что в этом.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Себастьян Ожье: «Если Ферстаппен решит поучаствовать в тестах в ралли, с удовольствием ему помогу»
вчера, 19:48
Валттери Боттас: «Пока болид «Кадиллака» работает не на сто процентов своих возможностей»
вчера, 19:21
MotoGP. Марк Маркес получил допуск к участию в 1-й практике перед Гран-при Италии
вчера, 18:56
Макс Ферстаппен: «Для участия в гонке «24 часа Дайтоны» пришлось бы корректировать все программу тренировок. Но в будущем мне бы хотелось там выступить»
вчера, 17:52
Гюнтер Штайнер: «Вольфф – главная звезда Гран-при Канады. Потому что дал гонщикам «Мерседеса» бороться друг с другом»
вчера, 17:19
Руководитель «Кадиллака» о Гран-при Канады: «Этап показал прогресс команды»
вчера, 16:27
«У Антонелли с ангельским лицом – ДНК ненасытного киллера». Эксперт по подготовке пилотов Чеккарелли о Кими
вчера, 16:02
Макс Ферстаппен: «Моей целью всегда было вернуться на «Нюрбургринг» в 2027 году»
вчера, 15:53
Мотогонщик погиб на Isle of Man TT – это первая трагедия на этапе за 2 года
вчера, 15:14
Гюнтер Штайнер считает, что Леклер обыграет Хэмилтона в 2026-м: «Прежний Шарль вернется. Льюис провел одну хорошую гонку»
вчера, 14:30
Ко всем новостям
Последние новости
Георгий Чивчян выиграл второй этап Гран-При РДС на автодроме «Игора Драйв»
25 мая, 10:37
Второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на обратной конфигурации «Игоры Драйв»
18 мая, 11:42
Победитель второго этапа Открытого чемпионата РДС Сергей Давидадзе: «Мы, наконец, на своем месте»
18 мая, 08:00
Где смотреть Гран-при Канады-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 мая, 05:50
Второй этап Открытого чемпионата РДС пройдет 16 и 17 мая в Москве
12 мая, 13:10
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Рекомендуем