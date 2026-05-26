Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» сможет сократить отставание от лидеров только во второй половине года»

Алонсо оценил улучшения болида «Астон Мартин» в Монреале.

Пилот «Астон Мартин » рассказал о том, как происходит прогресс команды.

«Каждый раз, когда мы выезжаем на трассу, мы продолжаем прогрессировать. Каждый раз, когда мы участвуем в гонке, мы внедряем в болид и двигатель нечто новое – например, в области настроек или коробки передач.

Между этапами в Майами и Канаде мы значительно улучшили коробку передач, синхронизацию между передачами и их понижение. Трудно определить, как это сказывается на времени круга. Но в Канаде мы были явно быстрее, чем в Майами – хотя машина была точно такой же, просто мы подкорректировали пару деталей.

Поэтому я ожидаю, что между этапами в Канаде и Монако нам удастся внедрить еще кучу небольших улучшений. Надеюсь, мы сделаем еще один шаг вперед.

Это не меняет тот факт, что мы отстаем от лидеров на три секунды. Этот вопрос можно решить за счет увеличенной мощности двигателя и улучшения аэродинамического пакета. Но это может случиться только во второй половине года», – сказал Алонсо.

