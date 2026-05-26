Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» сможет сократить отставание от лидеров только во второй половине года»
Пилот «Астон Мартин» рассказал о том, как происходит прогресс команды.
«Каждый раз, когда мы выезжаем на трассу, мы продолжаем прогрессировать. Каждый раз, когда мы участвуем в гонке, мы внедряем в болид и двигатель нечто новое – например, в области настроек или коробки передач.
Между этапами в Майами и Канаде мы значительно улучшили коробку передач, синхронизацию между передачами и их понижение. Трудно определить, как это сказывается на времени круга. Но в Канаде мы были явно быстрее, чем в Майами – хотя машина была точно такой же, просто мы подкорректировали пару деталей.
Поэтому я ожидаю, что между этапами в Канаде и Монако нам удастся внедрить еще кучу небольших улучшений. Надеюсь, мы сделаем еще один шаг вперед.
Это не меняет тот факт, что мы отстаем от лидеров на три секунды. Этот вопрос можно решить за счет увеличенной мощности двигателя и улучшения аэродинамического пакета. Но это может случиться только во второй половине года», – сказал Алонсо.
Фернандо Алонсо: «К сожалению, по ходу гонки возникла проблема с сиденьем болида – и мы приняли решение сойти с дистанции»
Оказалось, что проблемы возникли уже в начале сезона, но тогда машина не позволяла проехать большую дистанцию из-за сильной вибрации, а сейчас, когда с вибрацией справились, проявила себя в полной мере.
В последние годы конструкторы стараются расположить сиденье как можно ниже для оптимизации развесовки и аэродинамики. Алонсо с самого начала было неудобно в AMR26, а в Канаде уже во время субботнего спринта возник серьёзный физический дискомфорт.
Перед гонкой механики пытались изменить положение сиденья, но это не помогло и по ходу воскресной гонки, когда спина заболела всё сильнее, а на очки рассчитывать не приходилось, Алонсо решил прекратить мучения и сойти с дистанции.
Фернандо Алонсо: «Из-за проблемы с сиденьем с каждым кругом я чувствовал себя всё хуже. Позиция в гонке не позволяла рассчитывать на очки, мы были далеки от первой десятки, шансов на дождь уже не было, поэтому мы решили положить конец мучениям».
Майк Крак, руководитель команды: «Фернандо уже давно некомфортно на этом сиденье, правда прежде проблема не становилась настолько критичной. Потом появилась боль, становилось всё хуже и хуже. Вероятно, нам нужно немного пересмотреть его положение.
В этих машинах вы стараетесь посадить гонщика как можно ниже, в последние годы они практически лежат в кокпите. Возможно, мы зашли слишком далеко. Думаю, нам нужно немного изменить положение, вернуться к тому, что было прежде».
Максимум того, что Астон может добиться с Хондой, это одиночные очки через 2-3 года.
До таких целей, как борьба за подиум или уж тем более победа, дотянуться у них не получится в принципе.