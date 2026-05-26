ФИА хочет уговорить «Ауди» согласиться с изменением моторов в 2027-м, чтобы сохранить Ферстаппена в «Ф-1» (The Race)

ФИА хочет сохранить Ферстаппена в «Ф-1» за счет переговоров с мотористами.

Издание The Race, ссылаясь на источники, близкие к Максу Ферстаппену , сообщает, что угрозы нидерландца об уходе из «Ф-1» не были преувеличением.

Ранее по ходу гоночного уик-энда в Канаде Ферстаппен заявил, что готов остаться в чемпионате, поскольку он приветствовал намерение ФИА изменить соотношение между ДВС и электрической составляющей (с 50 на 50 перейти на 60 на 40) в 2027 году.

Однако в эти же выходные между мотористами возникли разногласия. Идею поддержали только «Мерседес » и «Ред Булл ». «Хонда » с позицией не определилась, другие же производители выступили против по разным причинам.

«Ауди» не устраивает тот факт, что из-за повышенного расхода топлива (необходимого для увеличения мощности ДВС) придется перестраивать шасси – что вместе с измененным мотором может обойтись в примерно 10 миллионов долларов.

«Феррари » и «Кадиллак» недовольны тем, что в случае перехода на предлагаемую ФИА схему будет отменена система ADUO (которая дает отстающим производителям возможность доработать свои моторы за счет дополнительных часов работы).

Для принятия поправок в регламент ФИА нужно согласие четырех мотористов из шести. Из-за изменившейся обстановки Ферстаппен после квалификации к Гран-при Канаде дал понять, что его такой расклад не устраивает.

Потенциальный уход Макса из чемпионата крайне беспокоит ФИА и «Ф-1». Поэтому, как сообщает The Race, если прежде федерация стремилась к общей позиции среди производителей, теперь тактика меняется.

Поскольку вероятность переубедить «Феррари» и «Кадиллак» крайне мала, ФИА планирует уговорить «Ауди» согласиться с предлагаемыми изменениями, чтобы не откладывать их на 2028-й и чтобы получить стабильный регламент до ожидаемого введения V8 в 2031-м. Как отмечает The Race, в лимите бюджета могут существовать механизмы или некоторые корректировки, которые не потребуют полной переработки двигателя – что может сподвигнуть «Ауди» согласиться с условиями ФИА.

В федерации ожидают, что смена позиции «Ауди» также привлечет «Хонду» в качестве четвертого сторонника изменений.

