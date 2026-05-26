ФИА хочет уговорить «Ауди» согласиться с изменением моторов в 2027-м, чтобы сохранить Ферстаппена в «Ф-1» (The Race)

ФИА хочет сохранить Ферстаппена в «Ф-1» за счет переговоров с мотористами.

Издание The Race, ссылаясь на источники, близкие к Максу Ферстаппену, сообщает, что угрозы нидерландца об уходе из «Ф-1» не были преувеличением.

Ранее по ходу гоночного уик-энда в Канаде Ферстаппен заявил, что готов остаться в чемпионате, поскольку он приветствовал намерение ФИА изменить соотношение между ДВС и электрической составляющей (с 50 на 50 перейти на 60 на 40) в 2027 году.

Однако в эти же выходные между мотористами возникли разногласия. Идею поддержали только «Мерседес» и «Ред Булл». «Хонда» с позицией не определилась, другие же производители выступили против по разным причинам.

«Ауди» не устраивает тот факт, что из-за повышенного расхода топлива (необходимого для увеличения мощности ДВС) придется перестраивать шасси – что вместе с измененным мотором может обойтись в примерно 10 миллионов долларов.

«Феррари» и «Кадиллак» недовольны тем, что в случае перехода на предлагаемую ФИА схему будет отменена система ADUO (которая дает отстающим производителям возможность доработать свои моторы за счет дополнительных часов работы).

Для принятия поправок в регламент ФИА нужно согласие четырех мотористов из шести. Из-за изменившейся обстановки Ферстаппен после квалификации к Гран-при Канаде дал понять, что его такой расклад не устраивает.

Потенциальный уход Макса из чемпионата крайне беспокоит ФИА и «Ф-1». Поэтому, как сообщает The Race, если прежде федерация стремилась к общей позиции среди производителей, теперь тактика меняется.

Поскольку вероятность переубедить «Феррари» и «Кадиллак» крайне мала, ФИА планирует уговорить «Ауди» согласиться с предлагаемыми изменениями, чтобы не откладывать их на 2028-й и чтобы получить стабильный регламент до ожидаемого введения V8 в 2031-м. Как отмечает The Race, в лимите бюджета могут существовать механизмы или некоторые корректировки, которые не потребуют полной переработки двигателя – что может сподвигнуть «Ауди» согласиться с условиями ФИА.

В федерации ожидают, что смена позиции «Ауди» также привлечет «Хонду» в качестве четвертого сторонника изменений.

Макс Ферстаппен: «Если ситуация с регламентом не изменится, мне будет психологически тяжело и дальше терпеть все это»

Изменение моторов «Ф-1» могут отложить на 2028 год из-за разногласий между производителями (The Race)
 
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: The Race
Берни Экклстоун: "Ни один гонщик, ни один человек не может быть популярен больше, чем Формула 1 - пройдет две-три гонки и появится новая суперзвезда. Незаменимых не бывает, никто из нас не имеет такого влияния на чемпионат, чтобы можно было говорить о радикальных последствиях".
ОтветДмитрий00
Назовите хоть одну суперзвезду в ф1? после Макса там останутся одни мальчики-зайчики
ОтветBirdman
Да ладно. Правда-правда?) Ну тогда конечно, за бороду бога надо держаться крепко и обеими руками)
фамилия Ферстаппен мелькает и тут и там но
почему-то все закрывают глаза на самое главное. Всё это выглядит, как абсолютно ОТКРЫТОЕ лоббирование интересов команды Ред Булл, которые ошиблись в разработке болида и теперь посредством Макса пытаются передавать поправки в регламент такие, какие выгодно именно им.
а весь негатив достаётся только Ферстаппену, пока за кулисами ред булл играет в свою игру.
ОтветVadim Vadim_1116553755
Тут другое, те у кого СУ итак лучшая, мерс и рб, хотят фактически отменить себе заморозку движков, и не дать конкурентам их догнать, через изменение регламента , т.е фиа должна забить на свои собственные правила по развитию движков, потому что Максик обещает свалить, ну это как если бы Хэм в 22 заныл отмените этот регламент, иначе я свалю в 23, а фиа взяла бы и убрали граунд эффект и жёсткую подвеску.
ОтветVadim Vadim_1116553755
Где ошиблись? Астон Мартин ошибся наверно , а эти уже подиум взяли в Канаде
Так и вижу ситуацию, что Ауди соглашается на невыгодные для себя условия, чтобы пилот другой команды (считай конкурент) остался и все у них было на мази)) Звучит правдоподобно.
Ответ-=Flash=-
С РБ пока не конкуренты, в общем интересе к Ф1 заинтересованы, если еще и привилегии выбьют почему бы и нет.
Смешно что ФИА всех умаслить пытается, а Феррари снова будут гундеть про несправедливость и некорректность
Ахахах. Если только деньгами зальют по самую макушку. Ауди выгоднее чтобы тапка вообще не было в ф1)
Ответgrag68
Ни одной команде это не выгодно. Нужно мыслить шире. Это капитализация. Деньги. Имидж. Не нужно все измерять на уровне мой пилот сильнее твоего.
Вообще не горит у хейтеров Макса, да...

Если серьёзно, то, конечно, все это плохо, но мир такой вот. Все на хайпе, все на внимании. А у Макса медийка в моменте что надо.
Ауди: «50 миллионов и по рукам»
Ответpriova 2
Каждому, за исключением газировки и мерса.
ОтветВадим flanec
С чего это? Тихо встретимся и тихо все решим. Каждому… Ага.
А кто у нас использует силовую установку Кадиллак, дающую статус моториста Ф1 и право голоса по вопросам регламента? Вроде одноименная команда использует моторы Феррари.
ОтветMansellForever
Не знаю зачем здесь Кадиллак указан, когда речь о Хонда, Ауди и фурах, пока согласны мерс и рб, ещё бы были не согласны, нужен кто то ещё.
ОтветMansellForever
Пока никто не использует, Кадиллак только ведет разработку двигателя, однако, статус моториста это не отменяет. Другие клиентские команды собственных разработок двигателя не ведут и голосовать не могут
Все таки Макс реально влияет на Ф-1! Заслуженный статус великого спортсмена!
Да понятно всё, пообещают плюшек и получат согласие, РБ и мерс смогут тоже доработать Су, и фуры останутся в той же заднице где и находятся, получается что фуры хотели другое соотношение и их послали, предупреждали о стартах и сделали маленькую турбину, но фиа изменила правила и убила весь смысл маленькой турбины, скорее всего забанят ftm, и напоследок фактически уничтожат их доработку мотора. Ничего фаны фур потерпят до 31 года, что то фиа совсем с ума сошли со своим Максиком, титулы ему дарят, нарушения прощают, теперь готовы изменить свой регламент потому что он шантажирует уходом, они задрали уже со своим шантажом, помню в Австрии выпихнул Эклера в 3 повороте, и начали ныть, если будет штраф, то нам не интересно ездить.
кто мне объяснит в чем интерес для ФИА беспокоиться о судьбе одного пилота?
ОтветLordk
Хайнекен - спонсор Макса и Ф1. Плюс Макс пойдет гонять в другие серии, отбирая аудиторию болельщиков у Ф1
ОтветЕва без Адама
никто(утрирую, почти никто) не уйдет от экрана ф1, чтобы смотреть кузовные гонки :)
Верьте-нет - пофиг, там аудитория 3 человека.
Станет 4, если туда придет Макс...
