Льюис Хэмилтон: «Мама – мой счастливый талисман. Нужно, чтобы она приезжала на каждую гонку»

Хэмилтон хотел бы чаще видеть свою мать на Гран-при.

Пилот «Феррари» рассказал, что хотел бы, чтобы его мать – Кармен Ларбалестье – чаще приезжала на этапы «Ф-1».

В этом сезоне мать Хэмилтона посетила уже три этапа – в Австралии, Китае и Канаде . В этих гонках Льюис финишировал на 4-м, 3-м и 2-м месте соответственно.

«Это был очень крутой уик-энд [в Монреале]. Я снял тут квартиру, так что мама осталась со мной. Каждую ночь мы вместе ужинали и либо смотрели фильм, либо просто сидели и разговаривали. Было потрясающе.

Мы собираемся в небольшую поездку на пару дней, так что с нетерпением этого жду. И отправиться туда после такого позитивного результата – это здорово.

Мне явно нужно, чтобы она приезжала на каждую гонку. Она точно мой счастливый талисман», – сказал Хэмилтон.

Льюис Хэмилтон: «Пока что самый счастливый день в «Феррари»

