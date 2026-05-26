Льюис Хэмилтон: «Мама – мой счастливый талисман. Нужно, чтобы она приезжала на каждую гонку»
Хэмилтон хотел бы чаще видеть свою мать на Гран-при.
Пилот «Феррари» рассказал, что хотел бы, чтобы его мать – Кармен Ларбалестье – чаще приезжала на этапы «Ф-1».
В этом сезоне мать Хэмилтона посетила уже три этапа – в Австралии, Китае и Канаде. В этих гонках Льюис финишировал на 4-м, 3-м и 2-м месте соответственно.
«Это был очень крутой уик-энд [в Монреале]. Я снял тут квартиру, так что мама осталась со мной. Каждую ночь мы вместе ужинали и либо смотрели фильм, либо просто сидели и разговаривали. Было потрясающе.
Мы собираемся в небольшую поездку на пару дней, так что с нетерпением этого жду. И отправиться туда после такого позитивного результата – это здорово.
Мне явно нужно, чтобы она приезжала на каждую гонку. Она точно мой счастливый талисман», – сказал Хэмилтон.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Crash.net
