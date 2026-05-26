  • Джеймс Воулз: «ФИА была очень активна в вопросе о потенциальном изменении моторов»
Воулз высказался об идеях ФИА по изменению регламента.

Руководитель «Уильямса» прокомментировал потенциальные изменения в моторном регламенте.

Известно, что ФИА стремится изменить соотношение между ДВС и электрической составляющей двигателя, уйдя от формулы 50 на 50 и перейдя на 60 на 40.

Самый эффективный способ для достижения подобных чисел – увеличение расхода топлива. Однако проблема заключается в том, что из-за более крупного размера топливных баков командам придется полностью переделать шасси – из-за чего идею с соотношением 60 на 40 могут перенести на 2028-й.

«В этом вопросе ФИА была очень активна, мы провели ряд дискуссий по поводу возможных последствий.

Вполне очевидно, что если вы увеличите расход топлива, то изменится размер топливного бака – в то же время мы обнаружили несколько компромиссных решений, которые могут помочь с этим справиться.

Вторая область, где требуются изменения, – это электрическая составляющая. И тут все зависит от пределов, до которых производители смогут дойти, не изменив при этом шасси. В итоге несколько команд будут использовать нынешнее шасси в следующем году, и это не повлияет на их работу», – сказал Воулз.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
Формула-1
ФИА
Джеймс Воулз
Уильямс

Решение с топливными баками простое, но утопичное - вернуть дозаправки
Дозапрвки, это снижение стартового и сухого веса болидов и их размеров за счет умньшения на 30-35% размеров топливного бака и его наполнителя, и это не считая возможности варьировать стратегии. Но это путь не для Ф1, даже в ФЕ проводят этапы с дозарядкой на 10% в средине гонки, а Ф1 хочет от них отличатся.
Хочет отличаться, но все больше походит)
Кстати, а нам собираются озвучивать результаты замеров мощности по ADUO, говорили в Канаде же будут замерять ?
А что там со степенью сжатия у мерсов? Может быть им самим ADUO потом понадобится?)
Судя по визуальным результатам Мерседес, когда их пилоты борются между собой, но отрываются от преследователя, им требуется ADDO (Additional Development for Downgrade Opportunities).
