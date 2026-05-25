Макс Ферстаппен: «Подиум в непростой уик-энд – крайне позитивный итог»

Ферстаппен доволен первым подиумом в сезоне.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен поделился мыслями после третьего места на Гран-при Канады – нидерландец попал в топ-3 в 2026 году.

«Были классные сражения, и гоняться среди лидеров всегда приятнее, правда? Первый подиум – очень позитивный результат для команды. Я доволен. Классная битва с Льюисом [Хэмилтоном] в конце.

Подиум в тот уик-энд, когда было непросто наладить разные вещи – крайне позитивный итог.

Мы с командой должны прибавлять быстрее, чем соперники. Такова наша цель. Посмотрим, что получится в ближайших гонках», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1».

