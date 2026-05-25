Макс Ферстаппен: «Подиум в непростой уик-энд – крайне позитивный итог»
Ферстаппен доволен первым подиумом в сезоне.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мыслями после третьего места на Гран-при Канады – нидерландец попал в топ-3 в 2026 году.
«Были классные сражения, и гоняться среди лидеров всегда приятнее, правда? Первый подиум – очень позитивный результат для команды. Я доволен. Классная битва с Льюисом [Хэмилтоном] в конце.
Подиум в тот уик-энд, когда было непросто наладить разные вещи – крайне позитивный итог.
Мы с командой должны прибавлять быстрее, чем соперники. Такова наша цель. Посмотрим, что получится в ближайших гонках», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1».
Гран-при Канады-2026. Антонелли выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Расселл сошел
Опубликовал: Михаил Ширяев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Их битва с Льюисом это просто космос
Это реальные гонки,одно удовольствие было на это смотреть