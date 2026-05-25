Андреа Кими Антонелли: «Согласен на такой результат, еще одна победа»
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли подвел итоги Гран-при Канады, отметив, что остался доволен победой в гонке.
При этом Антонелли признал, что его расстроил сход Джорджа Расселла, с которым он боролся за первое место.
«Это была классная битва с Джорджем Расселом. Мы атаковали на пределе, и управлять болидом было непросто с учетом силы ветра. Очень сильный и порывистый. Особенно трудно было в 10-м повороте.
Борьба была очень плотной – очень жаль, что у него сломался болид, я был бы рад плотному сражению с Джорджем Расселлом. Но я согласен на такой результат, еще одна победа.
Когда я остался в одиночестве, то постарался беречь шины, особенно учитывая проявление сильной грануляции на передней левой покрышке. Ну а сейчас я с нетерпением жду следующую гонку.
Нам нужно стараться продолжать прибавлять, поднимать планку – ведь Джордж Расселл был очень быстр в этот уик-энд. Мы были на равных. «Феррари», «Ред Булл» и «Макларен» явно догоняют нас, так что нам нужно не сбавлять обороты и быть готовыми ко всему», – рассказал Антонелли.
