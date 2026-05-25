  • Льюис Хэмилтон после 2-го места: «Потрясающе попасть в идеальную зону после тяжелого года. Огромное спасибо «Феррари»
Льюис Хэмилтон после 2-го места: «Потрясающе попасть в идеальную зону после тяжелого года. Огромное спасибо «Феррари»

Хэмилтон поблагодарил «Феррари» после лучшего результата в команде.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался после второго места на Гран-при Канады.

«Во-первых, должен сказать огромное спасибо своей команде. Эти ребята приняли меня с распростертыми объятьями. Последний год с небольшим складывался тяжело, поэтому потрясающе попасть в свою идеальную зону и проводить хорошие уик-энды.

Особенно с учетом того, что эти парни [из «Мерседеса»] так быстры. И мне довелось побороться с Максом [Ферстаппеном] – это было здорово.

Безусловно, это обнадеживающий результат с учетом большого пакета обновлений «Мерседеса». Многие команды привезли новинки сюда, мы серьезно обновлялись в Майами. И команда очень упорно трудилась на базе. Надеюсь, будут и другие новинки.

Это трасса, где очень важна скорость на прямых, и нашей команде удалось показать такой результат – это очень обнадеживает. Но нужно продолжать работать, чтобы извлечь больше», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

Гран-при Канады-2026. Антонелли выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Расселл сошел

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
Спасибо Макам, что осаободили 2 места на подиуме. Обгон был как в старые добрые времена.
Ответ
а Джорджу не спасибо, значит?
Льюис воспользовался шансом на все 200%
Льюис все еще может! Молодец!
