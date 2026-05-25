Хэмилтон признан гонщиком дня по итогам Гран-при Канады

Хэмилтон – лучший гонщик Гран-при Канады.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Канады.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

В Монреале Хэмилтону удалось финишировать вторым после старта с пятой позиции.

