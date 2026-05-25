Хэмилтон признан гонщиком дня по итогам Гран-при Канады
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Канады.
Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.
В Монреале Хэмилтону удалось финишировать вторым после старта с пятой позиции.
Гран-при Канады-2026. Антонелли выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Расселл сошел
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
Я не спорю, что боролись красиво, но когда на кону борьба за победу и титул илии борьба просто за позицию (пусть и внутри подиума) - это совершенно разное давление, отсюда и жёсткость манёвров, и ошибки.
А если отбросить шутки, то Льюис красавчик и уделал Леклера. Я гонке я вообще думал что Шарль вылетел, потому что его ни разу не показали и не сказали про него
Жаль только что без харакири маков и схода Жоры это была бы возня за 5ое место