Хэмилтон признан гонщиком дня по итогам Гран-при Канады

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Канады.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

В Монреале Хэмилтону удалось финишировать вторым после старта с пятой позиции.

Гран-при Канады-2026. Антонелли выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Расселл сошел

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
Ну что же, вполне справедливо что Хэмилтон гонщик дня.
Сколько ошибок (собственных) было у Рассела в борьбе Киви. И какая услада для глаз была при борьбе Макса и Льюиса. Тем слаще вспоминается их борьба за победы. Рассел все же не того калибра гонщик как Макс и Льюис.
ОтветAlex Filippov_1116679085
100% последнее предложение
ОтветAlex Filippov_1116679085
Очень смешно. А почему тебе не вспомнается борьба Льюиса и Макса прошлых лет, когда они друг друга выносили? Да и у Макса не только с Льюисом грязные манёвры были. Калибр тогда какой был у Ферстаппена - тоже выше чем у Джорджа?

Я не спорю, что боролись красиво, но когда на кону борьба за победу и титул илии борьба просто за позицию (пусть и внутри подиума) - это совершенно разное давление, отсюда и жёсткость манёвров, и ошибки.
По делу. Ну и Колапинто хорош. Ну и Сайнс как всегда в очки на ведре умудряется заехать
Сэр молодец, всегда бы так.
Льюис не тренировался на симуляторе перед этим уикендом и привез маму на гонку, и поднялся на подиум. В Китае было то же самое. Совпадение?
А если отбросить шутки, то Льюис красавчик и уделал Леклера. Я гонке я вообще думал что Шарль вылетел, потому что его ни разу не показали и не сказали про него
ОтветАлександр Яковлев
Леклер сам себя уделал, вот борьба с Максом красивой вышла.
Жаль только что без харакири маков и схода Жоры это была бы возня за 5ое место
ОтветАлександр Яковлев
Ну тут еще так получилось, что это любимая трасса Льюиса и нелюбимая Леклера, но привести почти 30 сек это очень мощно. Это кстати о вопросе решает ли старые гоночные скилы с этим регламентом, как оказалось - да. А все это нытье оказалось несколько преувеличено.
А команда дна сегодня, это Макларен. Как эти клоуны выиграли КК и ЛЗ в прошлом году?
ОтветSebastian Pereira
за счёт тачки. КБ крутой, а вот команда так себе. это уже совсем другой Макларен
ОтветSebastian Pereira
Видимо главного стратега по выбору шин на старте из Феррари взяли )
Справедливо. Молодец Лью.
Есть еще порох 💪
Заслуженно.
кто смотрел, а крыло то фуры своё блатное заднее поставили по итогу?
ОтветAnton Totsamyi
Блатное? Ты из 92г пишешь?))
