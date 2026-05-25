Андреа Кими Антонелли по радио после финиша: «Не так, конечно, я хотел победить, но согласен на такой результат»

Антонелли ждал борьбы с Расселлом в Канаде.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли после финиша Гран-при Канады отметил, что сожалеет о том, что не смог побороться с Джорджем Расселлом за победу в гонке:

Расселл долгое время боролся с Антонелли за лидерство, но в середине гонки сошел с дистанции из-за поломки болида.

«Спасибо всем. Не так, конечно, я хотел победить. Ведь это должна была быть отличная борьба с Джорджем [Расселлом], хотя понятно, что я согласен на такой результат».

Гран-при Канады-2026. Антонелли выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Расселл сошел