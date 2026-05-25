19-летний Антонелли выиграл 4 Гран-при подряд

Гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли одержал победу на Гран-при Канады.

19-летний пилот, проводящий второй сезон в «Формуле-1», выиграл четвертую гонку в карьере и четвертую подряд. Ранее лидер сезона стал лучшим по итогам Гран-при Китая, Японии и Майами.

На трех предыдущих этапах Антонелли стартовал с поул-позиций, а в Монреале начал заезд вторым – квалификацию выиграл его напарник Джордж Расселл. Британец сошел в гонке из-за поломки.

Кроме того, Кими завоевал свой пятый подиум в сезоне и восьмой в карьере.

Гран-при Канады-2026. Антонелли выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Расселл сошел

Опубликовал: Михаил Ширяев
прессовал Рассела до поломки знатно. Пацан с яйками, всё-таки
Вечер окончательно перестал быть томным - Кими явно предъявил свои права на титул в прямой борьбе с Джорджем. Расселу не везет, но теперь нет никаких гарантий, что имеющийся отрыв он вообще способен отыграть :)
У Норриса тоже все плохо было в прошлом году и отрыв был больше. Итог известен. Рано еще о чем-то говорить
сравнил не сравнимое - ха ха ха
Когда тебя на подиуме как победителя обливают шамппнским Сир и Макс. А тебе 19
Все на своих местах. Его брали сменщиком Хэма, Рассела сменщиком Боттаса)
А Квята - сменщиком Феттеля!!
наверно, но в прошлом году вроде ферстапена заманивали, а с расселом до последнего тянули с подписанием контракта
Я начинаю проникаться к этому пацану. Постоянно давил Джорджа на его трассе, что вчера, что сегодня.
На какой его ?!
Есть до и после,вы не в курсе !?
Гонки другие и механика другая.
Кто на этих ветках сидит...
Ой,простите,вы можете говорить свое мнение.
возвращайся на шикимори, братанчик
скучаю по твоим бредовым комментам
Тото что-то знал, когда приметил школьника, как будущего гонщика Мерседеса.
Характер у парня точно есть.
И все же, мне кажется не нужно было его в прошлом году сразу в Мерс сажать. С другой стороны, к новому регламенту он уже обжился в команде и позволяет себе давить Джорджа. Будь он первый сезон в Мерседесе сейчас, наверно был бы скромнее.
Когда кажется креститься надо !
Скромные в кадилаках сейчас ездят !
крут парень. да, косячит, но главное он тру гонщик. за такого можно и нужно болеть
Вот все таки из правильного теста Кими. Конспекты Сенны штудирует, сразу видно. Ты не гонщик если не атакуешь когда можешь.
Зауважал парня. Очень сильное выступление. Везет что без ошибок
ошибки то были, но что самое показательное, что и у Рассела их не меньше
Везет тем кто сам везет
Феррари душу продадут за него. Итальянский чемпион за рулем итальянского болида, лучше не придумаешь
Лучше бы сделали нормальный движок. Если сами не способны, то пусть лучше душу за это продадут.
