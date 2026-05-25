Норрис сошел на Гран-при Канады из-за технической проблемы

Пилот «Макларена» Ландо Норрис досрочно завершил Гран-при Канады.

Чемпион «Формулы-1» был вынужден съехать с трассы и припарковаться из-за технической проблемы.

Гонщики «Макларена » откатились во вторую десятку на первых кругах из-за стратегической ошибки. К моменту схода Норрис прорвался на восьмую позицию.

