Антонелли на 43 очка оторвался от Расселла в чемпионате после схода Джорджа
Лидер «Формулы-1» Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» существенно упрочил свое положение в личном зачете после победы на Гран-при Канады.
Джордж Расселл, напарник и основной соперник Антонелли, сошел из-за технических проблем после плотной борьбы с Кими.
На счету итальянца 131 очко, британец заработал на 43 меньше – 88. К Джорджу приблизились пилоты «Феррари» Шарль Леклер (75) и Льюис Хэмилтон (72).
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Канады-2026
Гран-при Канады-2026. Антонелли выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Расселл сошел
Опубликовал: Михаил Ширяев
Вешали Пиастри досрочно титул после схода Норриса, и то там больше этапов прошло, а тут всего 5, меньше четверти сезона
Сами себе кумиров создаете на пустом месте.
Я до гонки сказал у Кими на две сотни темп выше...
Когда обгонял сразу отрыв секунду стал ошибся пропустил Джору .
До конца не сошёл Джордж сё равно упустил победу