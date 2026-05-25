Антонелли на 43 очка оторвался от Расселла в чемпионате после схода Джорджа

Лидер «Формулы-1» Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса » существенно упрочил свое положение в личном зачете после победы на Гран-при Канады.

Джордж Расселл , напарник и основной соперник Антонелли, сошел из-за технических проблем после плотной борьбы с Кими.

На счету итальянца 131 очко, британец заработал на 43 меньше – 88. К Джорджу приблизились пилоты «Феррари » Шарль Леклер (75) и Льюис Хэмилтон (72).

