  Антонелли на 43 очка оторвался от Расселла в чемпионате после схода Джорджа
Антонелли на 43 очка оторвался от Расселла в чемпионате после схода Джорджа

Лидер «Формулы-1» Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» существенно упрочил свое положение в личном зачете после победы на Гран-при Канады.

Джордж Расселл, напарник и основной соперник Антонелли, сошел из-за технических проблем после плотной борьбы с Кими.

На счету итальянца 131 очко, британец заработал на 43 меньше – 88. К Джорджу приблизились пилоты «Феррари» Шарль Леклер (75) и Льюис Хэмилтон (72).

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Канады-2026

Гран-при Канады-2026. Антонелли выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Расселл сошел

Опубликовал: Михаил Ширяев
Не надо только расслабляться. Одного уже короновали в том году с таким отрывом
И не надо сейчас ничего загадывать. Мы не знаем, как дальше будут обстоять дела с формой Мерседеса, с раскладом внутри команды, на кого они сделают ставку и т.д. Как дальше будет ехать Кими, соберется ли Жорик. Много вводных. У обоих это первая в карьере борьба за 1 место в таблице. И не забываем про двигатели Мерседеса, которые тормознут посреди лета.

Вешали Пиастри досрочно титул после схода Норриса, и то там больше этапов прошло, а тут всего 5, меньше четверти сезона
Егор Арефьев
я бы на Ландо поставил - явно в кайф сейчас катает после чемпионства
jakeones
солидарен. Будет здорово, если утрет всем нос
Антонелли располагает к себе. Ведет себя простецки, на фоне этих матерых интриганов не тушуется
Banditogangsterito
Где-то я это уже слышал. Только там еще что-то про айсмена было
Banditogangsterito
Слышал вчера по радио, как он простецки себя вел.
Сами себе кумиров создаете на пустом месте.
Кими, продолжай! ❤️
Сейчас Принцесса психологически подсядет. Это даёт шанс малышу.
В трансляции вообще 68 очков было. А сир на 2 месте якобы
proto88
Спойлеры
Антонелли по всей фронтам быстрее.
Я до гонки сказал у Кими на две сотни темп выше...
Когда обгонял сразу отрыв секунду стал ошибся пропустил Джору .
До конца не сошёл Джордж сё равно упустил победу
