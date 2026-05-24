Льюис Хэмилтон: «Гонка пройдет в непростых условиях, так что возможно все»

Хэмилтон оценил шансы на гонку в Канаде.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при Канады, отметив, что рассчитывает на прорыв вперед.

«Не скажу, что вчерашний день обернулся разочарованием, я получаю удовольствие от выступления на этом Гран-при. Мне нравится гоняться на этой трассе, и мне жаль, что сегодня последний день гоночного уик-энда.

Хорошая новость в том, что у нас большой потенциал, и мы вполне могли претендовать на третье место на стартовой решетке. При этом на своем быстром круге я не допускал ошибок, просто уровень мощности двигателя был слишком низким, так что на прямых машина просто не работала.

Как бы то ни было, у нас достаточно поводов для позитива, а гонка пройдет в непростых условиях, так что возможно все», – рассказал Хэмилтон.

