Льюис Хэмилтон: «Гонка пройдет в непростых условиях, так что возможно все»
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при Канады, отметив, что рассчитывает на прорыв вперед.
«Не скажу, что вчерашний день обернулся разочарованием, я получаю удовольствие от выступления на этом Гран-при. Мне нравится гоняться на этой трассе, и мне жаль, что сегодня последний день гоночного уик-энда.
Хорошая новость в том, что у нас большой потенциал, и мы вполне могли претендовать на третье место на стартовой решетке. При этом на своем быстром круге я не допускал ошибок, просто уровень мощности двигателя был слишком низким, так что на прямых машина просто не работала.
Как бы то ни было, у нас достаточно поводов для позитива, а гонка пройдет в непростых условиях, так что возможно все», – рассказал Хэмилтон.
