0

Хуан-Пабло Монтойя: «Антонелли не боится совершать маневры – это круто»

Монтойя высказался о недовольстве Антонелли в спринте в Канаде.

Бывший пилот «Ф-1» Хуан-Пабло Монтойя поделился мнением о реакции Андреа Кими Антонелли на борьбу с Джорджем Расселлом в спринте перед Гран-при Канады.

После жесткой обороны со стороны напарника Антонелли заявил по радио, что британец должен получить штраф за свой маневр.

«У них лучший болид, лучший отрыв. Возможно, ситуация изменится, борьба может стать более плотной.

Он старается, он молод, он экспериментирует. Он не боится совершать маневры – думаю, это круто. Он был зол и хотел пройти Джорджа.

На последнем круге он разглядел возможность обогнать Ландо [Норрисом], попробовал оказаться впереди и выехал слишком далеко за пределы трассы. Мне показалось, что это было круто, я не против такого.

Мы все хотим наблюдать за подобным. М не хотим, чтобы эти ребята гонялись в стиле: «О, пожалуйста, давайте без борьбы, давайте без мнения».

Кими потерял самообладание? Немного. Если не терять голову в таких ситуациях, то не будешь гоняться, не будешь в этом хорош. Здесь много страсти. Кими очень уважает Тото – поэтому Вольфф его контролирует. Это очень важно в подобных ситуациях», – сказал Монтойя.  

Антонелли потребовал штрафа для Расселла после плотной борьбы в спринте, Вольфф призвал Кими не «ныть» по радио
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
logoТото Вольфф
Гран-при Канады
logoДжордж Расселл
logoХуан-Пабло Монтойя
logoМерседес
logoАндреа Кими Антонелли
logoФормула-1

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Хуан-Пабло Монтойя: «Между мной и Ферстаппеном нет никакого конфликта»
сегодня, 18:41
Ральф Шумахер: «Антонелли не дает Расселлу даже малейшей возможности вздохнуть свободно»
сегодня, 17:55
Оливер Бермэн о своем будущем: «Вполне естественно, что моя главная цель – попасть в состав «Феррари»
сегодня, 17:25
Хэмилтон и Колапинто – лучшие пилоты Гран-при Канады по версии экспертов сайта «Ф-1»
сегодня, 16:50
Лиам Лоусон: «Здорово, что по итогам уик-энда в Канаде смогли заработать очки»
сегодня, 16:10
Аяо Комацу: «Хотел бы, чтобы ФИА и «Ф-1» обращали больше внимания на расходы команд»
сегодня, 15:54
Расселл стал 4-м по количеству финишей подряд в истории «Ф-1». Серия Джорджа прервалась из-за схода в Канаде
сегодня, 15:30
Управляющий директор «Альпин»: «Гасли был недоволен балансом болида весь уик-энд – но в гонке проблема исчезла»
сегодня, 14:47
Валттери Боттас: «Может, с точки зрения результатов особого прогресса «Кадиллака» не видно, но мы прибавляем во всех областях»
сегодня, 14:29
Кими Райкконен о сильнейшем гонщике «Ф-1»: «Ферстаппен. Он – настоящий феномен»
сегодня, 14:11
Ко всем новостям
Последние новости
Георгий Чивчян выиграл второй этап Гран-При РДС на автодроме «Игора Драйв»
вчера, 10:37
Второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на обратной конфигурации «Игоры Драйв»
18 мая, 11:42
Победитель второго этапа Открытого чемпионата РДС Сергей Давидадзе: «Мы, наконец, на своем месте»
18 мая, 08:00
Где смотреть Гран-при Канады-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 мая, 05:50
Второй этап Открытого чемпионата РДС пройдет 16 и 17 мая в Москве
12 мая, 13:10
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Рекомендуем