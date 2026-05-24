Хуан-Пабло Монтойя: «Антонелли не боится совершать маневры – это круто»

Монтойя высказался о недовольстве Антонелли в спринте в Канаде.

Бывший пилот «Ф-1» Хуан-Пабло Монтойя поделился мнением о реакции Андреа Кими Антонелли на борьбу с Джорджем Расселлом в спринте перед Гран-при Канады .

После жесткой обороны со стороны напарника Антонелли заявил по радио, что британец должен получить штраф за свой маневр.

«У них лучший болид, лучший отрыв. Возможно, ситуация изменится, борьба может стать более плотной.

Он старается, он молод, он экспериментирует. Он не боится совершать маневры – думаю, это круто. Он был зол и хотел пройти Джорджа.

На последнем круге он разглядел возможность обогнать Ландо [Норрисом], попробовал оказаться впереди и выехал слишком далеко за пределы трассы. Мне показалось, что это было круто, я не против такого.

Мы все хотим наблюдать за подобным. М не хотим, чтобы эти ребята гонялись в стиле: «О, пожалуйста, давайте без борьбы, давайте без мнения».

Кими потерял самообладание? Немного. Если не терять голову в таких ситуациях, то не будешь гоняться, не будешь в этом хорош. Здесь много страсти. Кими очень уважает Тото – поэтому Вольфф его контролирует. Это очень важно в подобных ситуациях», – сказал Монтойя.

